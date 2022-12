Giáo viên hưởng phụ cấp ưu đãi thì có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Theo dự thảo Tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, Bộ GDĐT vừa đề xuất phương án quy định mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non, cụ thể là: nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non công lập đang hưởng mức 35% và mức 50% lên mức 70%, giáo viên mầm non đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, biên giới theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ở mức 100%.

Với mức đề xuất này, có khoảng hơn 200.000 giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh. Các nhóm giáo viên còn lại phụ cấp ưu đãi không thay đổi so với hiện hành.

Trước đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội hôm 27/10, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, giáo viên thiếu nhiều nhất và bỏ việc nhiều nhất là ở bậc mầm non, số nghỉ việc ở bậc mầm non chiếm trên 40%. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên bậc mầm non.