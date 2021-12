Thế nhưng, các cuộc Bắc phạt do Gia Cát Lượng tiến hành đều thất bại. Trong đó, cuộc Bắc phạt đầu tiên thất bại do Mã Tắc sai lầm để mất Nhai Đình. Lần thứ hai là do quân lương của Thục Hán thiếu hụt. Đến lần thứ ba do Trương Bào hy sinh khiến Khổng Minh lâm bệnh. Ảnh: Sohu