Giới chức Hải quân Ukraine phủ nhận dùng UAV tự sát tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga

Một thủy thủ Nga đứng nghiêm dơ tay chào trên mũi tàu Tuần dương Tên lửa Moskva ở bên trái khi thủy thủ đoàn của tàu tuần tra Nga Pitliviy, bên phải chuẩn bị neo đậu tàu ở Sevastopol, Crimea ngày 30/3/2014. Ảnh AP.

Theo Barrons, Sergiy Bratchuk, Phát ngôn viên của quân khu ven biển Odessa đã bác bỏ tuyên bố rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công vào Hạm đội Biển Đen hôm nay 31/7.

Ông Bratchuk mô tả các cáo buộc như vậy "hành động khiêu khích tuyệt đối".

"Việc giải phóng Crimea của chúng tôi khỏi quân Nga sẽ được thực hiện theo cách khác và hiệu quả hơn nhiều", ông Bratchuk viết trên Telegram.

Bình luận về vụ tấn công, các quan chức Lực lượng Hải quân Ukraine cho rằng, Nga sợ các Lực lượng Vũ trang Ukraine đến nỗi họ đã tạo ra câu chuyện hư cấu về "một cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine" ở Sevastopol nhằm hủy bỏ lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga 31/7, theo tờ Pravda của Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine, Nga đã không dám liều lĩnh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga vì sợ Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công - và để tránh "mất mặt", họ đã viện ra một cái cớ để hủy bỏ các sự kiện trên.

Trước đó cùng ngày, giới chức thân Nga ở Crimea đã cáo buộc Ukraine dùng máy bay không người lái tự sát tấn công trụ sở Hạm đội Biển Đen khiến 6 người bị thương.

"Một vật thể không xác định đã bay vào khu vực trụ sở hạm đội. Theo thông tin sơ bộ, nó là một chiếc máy bay không người lái", ông Mikhail Razvozhayev, Thị trưởng Sevastopol ở bán đảo Crimea, nơi đóng quân Hạm đội Biển Đen của Nga viết trên Telegram hôm nay.

Cuộc tấn công diễn ra ngay trước thềm các lễ kỷ niệm nhân Ngày Hải quân Nga 31/7. Sau đó các hoạt động kỷ niệm đã phải hủy bỏ ở Sevastopol vì lý do an ninh. Ông Razvozhayev cho biết, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đang điều tra sự việc.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Hải quân vẫn diễn ra tại các thành phố cảng khác của Nga, trong đó buổi lễ chính diễn ra tại St. Petersburg có sự tham gia của Tổng thống Putin.