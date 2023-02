Giới trẻ Hà thành chia sẻ bí quyết "săn" sách giá rẻ tại Hội sách đầu xuân

Video giới trẻ đến mua sách tại Hội sách đầu xuân. Thực hiện: Ngọc Quyên.

Sách hay tại Hội chợ xuân

Tại Hội sách đầu xuân, có nhiều quầy bán sách được phân loại theo các giá trị giảm giá từ 20% - 50%, đồng giá sách 9.000 đồng, bán sách theo kí - lô với 89k/kg, giờ vàng giảm giá…Ngoài ra, một số chương trình quà tặng khi tham gia hội sách, khách đã có đơn hàng, xem tarot miễn phí,…cũng thu hút nhiều độc giả thích thú.



Tuy giá thành được giảm sâu, nhiều chương trình ưu đãi nhưng đơn vị tổ chức cam kết tất cả sách mang tới hội đều là sách mới, không trà trộn sách kém chất lượng, nói không với sách lậu.

Nhiều loại sách được trưng bày tại Hội chợ sách đầu xuân.

Chị Dung, hiện tại đang làm việc tại Cầu Giấy tranh thủ ghé qua gian hàng để chọn mua những quyển sách hay tham khảo được trên các diễn đàn. "Những quyển sách ở đây còn rất mới, không có dấu hiệu cũ nát, thậm chí một số quyển sách vẫn còn giữ nguyên bọc nilong bên ngoài", chị Dung bất ngờ nói.

Bà Thanh Hà (Ban tổ chức Hội sách đầu xuân) cho hay, đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức hội sách tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), nhằm tạo cơ hội đưa sách gần hơi với các bạn học sinh, sinh viên. "Đến với hội sách lần này, chúng tôi mang đến rất nhiều đầu sách khác nhau phục vụ đầy đủ nhu cầu người mua", chị Hà nói.

Không chỉ có sách, truyện trong nước, các đầu sách nước ngoài cũng được đơn vị tổ chức bày bán.

Bạn Minh Hoàng (quận Đống Đa, Hà Nội) bộc bạch: "Vì là sinh viên, kinh tế không khá giả nên thường xuyên tìm đến các hội sách như hôm nay. Nơi đây, có đa dạng thể loại, giá cũng đã được giảm nên mình tranh thủ thời gian sau giờ học ghé qua".

Một trong những thể loại mà Hoàng ưa thích là tâm lý học, chính vì vậy, Hoàng đã rất cố gắng để tìm kiếm cho mình những cuốn sách ưa thích giữa không khí đông đúc náo nhiệt của hội sách lần này.

Hoàng cũng như nhiều bạn trẻ khác luôn chờ những cơ hội "vàng" tại Hội chợ để "săn" sách giảm giá hoặc chọn cho mình những cuốn sách yêu thích.

Lan toả văn hoá đọc

Sách là kho tàng tri thức giúp chúng ta mở ra kiến thức, đọc càng nhiều sách, ta càng hiểu thêm các lĩnh vực, khía cạnh khác nhau trong đời sống. Thời gian gần đây, văn hoá đọc đang dần lan toả đến các bạn trẻ.

Sau đợt dịch Covid-19, từ cuối năm ngoái nhiều hội sách được tổ chức đem đến cho các độc giả không gian trải nghiệm sách cũng như nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Ngoài ra, mục đích chính mà các tổ chức đem đến chính là khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi cho các độc gia đam mê, dành tình yêu từng con chữ.

Các bạn trẻ rất hào hứng và cùng nhau chia sẻ bí quyết "săn" sách giá rẻ.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên diễn ra, bất chấp thời tiết mưa, ẩm ướt đã có đông đảo các bạn đọc đủ mọi lứa tuổi tập trung tại sân trường Học viện Thanh thiếu niên để trải nghiệm cũng như tham khảo các đầu sách phù hợp với từng sở thích, đam mê mỗi người. Ngoài ra, đây cũng là lựa chọn của nhiều sinh viên, học sinh để có thể sở hữu những cuốn sách, truyện bản thân yêu thích với mức giá đã được chiết khấu, ưu đãi được nhà tổ chức đưa ra.

"Hội sách mở ra, mong rằng sẽ có nhiều độc giả được tiếp cận với những cuốn sách mà họ yêu thích. Giảm giá cũng cơ hội cho các bạn để có thể mua thêm được nhiều sách hơn, từ đó lan toả văn hoá đọc đến nhiều người hơn nữa", bà Thanh Hà (ban tổ chức Hội sách đầu xuân).

Với Trang Nhung, sinh viên Đại học Hà Nội cho hay, bạn thường cố gắng tham gia hội sách khi có thời gian rảnh dỗi. Hôm nay bạn đến xem một số đầu sách kỹ năng sống, tiểu thuyết. Đây cũng là thể loại bạn hay đọc để trang bị cho mình thêm nhiều kỹ năng cũng như hoà mình cùng nhân vật để thấu hiểu câu chuyện của họ.

Mỗi người đều chọn lựa cẩn thận cho mình những cuốn sách hay, ý nghĩa.

Mặc dù, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển có thể đọc sách thông qua các trang mạng điện tử. Thế nhưng, sách in vẫn là lựa chọn số đông người đọc sách. Họ cho rằng, khi đọc sách in sẽ có cảm giác tập trung cao độ hơn, khả năng ghi nhớ nội dung và nắm bắt vấn đề tốt hơn do sự tác động tổng thể của các nhóm giác quan.

Khi đọc, còn có thể chú thích lại những thông tin quan trọng trực tiếp hay khi dở sang trang âm thanh sột soạt từ trang giấy nghe rất vui tai giúp kích thích thính giác. Cảm giác khi chạm từng ngon tay lên trang sách yêu thích cũng đem lại một sự hưng, phấn thích thú trong lòng.