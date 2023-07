Dẫn chúng tôi tham quan ruộng sen bạt ngàn lọt thỏm giữa bốn bề vườn cây ăn trái, ruộng lúa, Nhân tự hào khoe, mong muốn chuyển đổi mô hình canh tác mới đã thôi thúc anh thuyết phục cha mẹ chuyển đổi hoàn toàn 1ha đất lúa sang trồng sen kiểng bán bông.

Cánh đồng rộng hơn 1ha trồng 3 loại bông sen Quan Âm trắng, hồng và sen Juwaba.

Nhân kể, tốt nghiệp ngành Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp, Trường Ðại học Cần Thơ từ năm 2017, anh xin làm công việc đúng chuyên ngành. Nhờ được đi nhiều nơi, biết được nhiều mô hình mới, nhận thấy hiệu quả từ trồng sen bán bông nên anh ấp ủ dự định khởi nghiệp từ loài hoa này.

Sau đó, anh mua giống sen từ nhà vườn ở TP Sa Ðéc (Ðồng Tháp) đem về trồng thử nghiệm trên 3 công đất ruộng. Sau khi nắm rõ quá trình sinh trưởng, kỹ thuật trồng, anh nhân giống trồng thành công và mở rộng diện tích trồng sen hơn 1ha.

“Lúc đem sen về trồng ở vùng đất mà xưa giờ ai cũng đều trồng lúa, trồng cây ăn trái, gia đình cũng chịu nhiều lời ra tiếng vào, bởi nhiều người cho rằng làm chuyện “tào lao”, khó mà thành công. Nhưng rồi, khi cây sen bén rễ và cho hoa nở rộ cho thu nhập hiệu quả thì ai cũng trầm trồ”, anh Nhân kể.

Theo anh Nhân, các giống sen được anh lựa chọn là sen Quan Âm trắng, Quan Âm hồng và sen Juwaba. Ðây là những loại sen có bông to, đẹp, nhiều cánh, hương thơm quyến rũ và lâu tàn, được xếp vào hàng sen đại. Khi nở to, sen này có đường kính lên tới 30cm, khoe ra hàng trăm cánh hoa nhỏ xinh bên trong những lớp cánh to bọc ở ngoài, còn gọi là sen trăm cánh, không thể lẫn vào bất cứ loài sen nào.

Còn sen Juwaba có màu hồng cánh kép, cánh hoa xòe rộng xếp thành từng lớp bao bọc nhụy vàng tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, nhẹ nhàng.

Sen trồng khoảng 2 tháng thì cho thu hoạch bông. “Trồng loại sen lấy hoa khác với trồng sen truyền thống lấy ngó, bởi sau 3 tháng thu hoạch phải bỏ hoàn toàn giống cũ, tiến hành cải tạo đất, xuống giống mới lại, nếu trồng tiếp mà không xử lý, cây cũng chết hoàn toàn”, anh Nhân chia sẻ.

Sen tương đối dễ trồng, dễ chăm sóc. Việc chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh để cây ra hoa đúng thời điểm, đẹp, bền và cho màu chuẩn thì phải tuân thủ quy trình trồng chặt chẽ, bón phân, xịt thuốc đầy đủ để cây phát triển cho bông đẹp.

Ngoài bán bông, anh Nhân còn tận dụng tất cả các bộ phận của cây để kiếm thêm thu nhập, như bông sen trắng anh tận dụng làm dược liệu, làm trà, thân làm ống hút và lá sen bán cho chợ đầu mối để gói xôi…

Mỗi ngày, gia đình anh Nhân thu hoạch hơn 300 bông, giá bán sỉ dao động từ 5.000-6.000 đồng. Nhờ đó đem lại thu nhập trên 1 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, anh Nhân còn nhân giống, trồng vào chậu bán sen kiểng với giá 35.000 đồng/chậu.

Các sản phẩm được anh đứng ra bao tiêu và xuất bán cho các chợ hoa sỉ ở TP HCM và khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Ðể đủ nguồn nguyên liệu cung cấp, anh còn liên kết với 6 hộ nông dân để trồng sen trên diện tích 5ha ở TP Cần Thơ, An Giang, Ðồng Tháp, Sóc Trăng…

Ông Tư Hùng (50 tuổi, ngụ phường Long Hưng), cho biết: “Trước tôi cũng canh tác lúa nhưng hiệu quả kinh tế kém quá, thấy gia đình Nhân trồng sen hiệu quả, thu nhập khá cao nên tôi cũng nhờ hỗ trợ kỹ thuật, nguồn giống và trồng trên diện tích 3,5 công đất. Sau thời gian trồng, tôi thấy thu nhập gấp 2-3 lần trồng lúa, ít tốn công lại có bông bán kiếm tiền mỗi ngày cũng nhàn lắm”.