Giúp hội viên nông dân Hà Nội đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng

Tháo gỡ vướng mắc cho nông dân

Thời gian qua, Hội ND huyện Thanh Oai đã thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật, tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Bà Lưu Thị Hải Anh - Chủ tịch Hội ND huyện Thanh Oai cho biết: Hội ND huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sác pháp luật của Nhà nước đến hội viên nông dân, nhất là những chính sách, quy định liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng…

Lãnh đạo Hội ND TP.Hà Nội thăm mô hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Ba Vì. Ảnh: Thu Hà

Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết: "Trong một số vụ việc khiếu nại kéo dài và phức tạp, sau khi được các tổ chức Hội ND tham gia giám sát, phản biện, đề xuất phương án giải quyết, các cơ quan chức năng đã xử lý dứt điểm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền đối với tổ chức Hội".

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bà Lưu Thị Hải Anh cho biết sêm, huyện Thsanh Oai có 6 xã là Cự Khê, Bích Hòa, Bình Minh, Thanh Thủy, Tam Hưng, Mỹ Hưng có dự án Vành đai 4 đi qua, số hộ dân bị thu hồi đất khoảng 1.500 hộ, trong đó có 618 hộ là hội viên nông dân.

Thời gian qua, Hội ND 6 xã và các chi hội nông dân trên địa bàn huyện Thanh Oai có dự án Vành đai 4 đi qua đã trực tiếp tổ chức 31 hội nghị tuyên truyền cho gần 2.000 lượt hội viên nông dân tham gia. Qua đó đã giúp hội viên, nông dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chính sách đền bù của Nhà nước, từng bước tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho thi công dự án.

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 có chiều dài 112,8km đi qua TP.Hà Nội và 2 tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Trên địa bàn TP.Hà Nội, dự án Vành đai 4 đi qua 7 quận, huyện (quận Hà Đông và 6 huyện: Thường Tín, Thanh Oai, Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Đan Phượng), trong đó, quận Hà Đông không có tổ chức Hội ND. Dự án thu hồi với tổng chiều dài 58,2km.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND Hà Nội đã kịp thời tham mưu cấp uỷ chỉ đạo giải quyết khi có tình huống phát sinh, tổ chức các cuộc tọa đàm để tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của người dân; trả lời những nội dung liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Hội Nông dân là cầu nối hòa giải ở cơ sở

Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Thực hiện Quyết định số 81 ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trong 5 năm qua, Hội ND TP.Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức 5.138 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 484.319 lượt cán bộ, hội viên nông dân; trong đó, các cấp Hội ND trực tiếp tổ chức được 1.130 buổi, cho 110.090 lượt hội viên... Bên cạnh đó, Hội ND TP.Hà Nội đã và đang duy trì 257 câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", với 7.461 thành viên.

Đáng chú ý, Hội ND Hà Nội tập trung hướng mạnh về cơ sở, nâng cao vai trò của các cấp Hội trong việc giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Hội ND thành phố cũng đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia 1.513 tổ hòa giải ở cơ sở, với 7.088 thành viên.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tham gia 2.489 buổi tiếp công dân với 34.330 lượt công dân, tham gia hòa giải thành 4.158 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; tiếp nhận 522 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đã giải quyết 164 đơn thư thuộc thẩm quyền; đồng thời chuyển 358 đơn tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Ngoài ra, các cấp Hội đã tổ chức 316 hội nghị phản biện, tiếp nhận 3.792 ý kiến góp ý vào dự thảo các văn bản, như: Các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; dự thảo luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...