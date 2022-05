Hội Nông dân tỉnh Long An giúp nông dân chuyển đổi số và đưa nông sản lên chợ điện tử

Nhằm hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và đưa nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử, vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Long An đã ký hợp tác với Trung tâm Kinh doanh Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) tỉnh Long An và Bưu điện tỉnh Long An.