Như Dân Việt đưa tin, chiều tối 18/5, bà T.T.T.T (ngụ tại phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mở lồng, thả con chó pitbull nặng khoảng 30kg ra ngoài, không có rọ mõm. Sau đó, mẹ của bà T. là bà cụ Đ.T.V (82 tuổi) trong nhà nói vọng ra ngoài, liền bị con chó lao vào tấn công.

Khi con chó pitbull tấn công bà V., người nhà đã lao vào can thiệp, kéo con chó ra những bất thành. Do tuổi già, sức yếu cộng với những vết thương nặng do con chó pitbull gây ra, bà V. đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An đã có mặt, điều tra làm rõ. Con chó pitbull sau khi tấn công người đã được nhốt vào lồng.