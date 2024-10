Gói 3.287 tỷ đồng sân bay Long Thành chỉ còn duy nhất một nhà thầu "trụ" lại

Tổng Công ty hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) vừa công bố Quyết định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 4.9 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập bản vẽ thiết kế thi công Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yêu trong Cảng hàng không. Gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Gói thầu 4.9 Long Thành).

Theo nội dung tại Quyết định, chỉ còn duy nhất Liên danh nhà thầu Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam và Công ty TNHH MTV BCA – Thăng Long (Liên danh nhà thầu PTSC - BCA TL) đạt điểm kỹ thuật, với 893,51 điểm.

Trước đó, Gói thầu 4.9 Long Thành còn có 2 nhà thầu khác tham dự gồm Liên danh Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 Petrolimex – Công ty CP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí – Công ty CP cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng – Công ty TNHH thiết bị PCCC Thăng Long và Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex. Nhà thầu có tổng điểm kỹ thuật chi đạt 717,1 điềm, nhỏ hơn 800 điểm. Trong đó, tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu về điểm tối thiểu với chỉ 318,4 điểm.

Liên danh thứ 2 bị loại là Vietsovpetro – Lilama, nhà thầu này có tổng điểm kỹ thuật 669,97 điểm. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu về điểm tối thiểu, chỉ 326,87 điểm.

Liên danh PTSC - BCA TL là nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu 4.9 Long Thành. Ảnh chụp màn hình.

Tại trang chủ, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tự giới thiệu là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Được thành lập trên cơ sở triển khai quyết định số 458/TTg ngày 24/11/1976 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng căn cứ dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. PTSC hoạt động mạnh trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp.

PTSC từng đảm nhận vai trò thiết kế, mua sắm, thi công vận hành tại một số dự án như Biển Đông 01; Dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt tại Việt Nam; Dự án Gallaf 1, Gallaf 3 tại Việt Nam – Qatar và một số dự án khác tại Brunei, Ấn Độ.

Về đấu thầu, trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Tổng công ty đã tham gia 25 gói thầu và trúng 11 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 17.204 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024, PTSC tham dự 4 gói và đã bị đánh trượt tại 2 gói đều của Chủ đầu tư Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1. Cụ thể, Gói Gói thầu số 30 cung cấp dịch vụ bảo quản, bảo dưỡng hệ thống khí nén của Atlas Copco, giá trị 1,1 tỷ đồng; và Gói thầu số 29 sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ các hạng mục/vật tư thiết bị sau khi PM rời khỏi công trường, giá trị 1 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2023 nhà thầu PTSC cũng trượt tới 8 trên tổng số 10 gói thầu tham dự.

Thành viên thứ 2 trong Liên danh là Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long (BCA – Thăng Long), Doanh nghiệp an ninh trực thuộc Bộ Công an được thành lập theo quyết định số 307/QĐ-BNV/H11 ngày 9 tháng 7 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

Công ty hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 2482/QĐ-BCA ngày 10/4/2019; và theo giấy phép kinh doanh số 0100110856, đăng ký thay đổi lần thứ 8, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/3/2023.

BCA – Thăng Long hiện đang thực hiện một số dự án như Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Lọc hóa dầu Long Sơn.

So với người đồng hành tại Gói 4.9 Long Thành, BCA – Thăng Long có lịch sử tham dự đấu thầu dày hơn rất nhiều, khi đã tham dự 302 gói thầu, trong đó trúng 263 (giai đoạn 2015 – 2024). Nhưng tổng giá trị trúng thầu của Công ty chỉ đạt hơn 7.180 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 cho đến nay, BCA – Thăng Long đã tham dự 33 gói thầu và trúng 22 gói. Trước đó, năm 2023 nhà thầu này tham dự tới 47 gói và trúng 37 gói.