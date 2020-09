Google Earth phát hiện bí mật quân sự Trung Quốc muốn che giấu ở sa mạc Gobi?

Những hình ảnh trên Google Earth về các cấu trúc và họa tiết kỳ lạ ở sa mạc Gobi của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Các hình ảnh được phát hiện trên Google Maps đã phát hiện ra các cấu trúc và mạng lưới đường kẻ bí ẩn trên bề mặt sa mạc Gobi của Trung Quốc - khu vực được cho là nơi quân đội nước này sử dụng để tiến hành các thử nghiệm quân sự và vũ khí.

Những hình ảnh này lập tức gây xôn xao trên mạng, với một số người nghi ngờ chúng là bản đồ đường phố của các thành phố lớn của Mỹ.

Cấu trúc kỳ lạ trên sa mạc Gobi của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Jonathan Hill, một kỹ thuật viên nghiên cứu người Mỹ ở Arizona lại cho rằng, chúng được sử dụng để trợ giúp các vệ tinh do thám của Trung Quốc. Theo ông Hill, Trung Quốc cũng như nhiều nước khác được cho là đã vận hành các vệ tinh do thám. Và những cấu trúc cũng như mạng lưới các đường kẻ bí ẩn trên bề mặt sa mạc Gobi được cho là được tạo ra để trở thành mục tiêu hiệu chuẩn cho các vệ tinh do thám. Trong đó, mạng lưới những đường kẻ bí ẩn được cho là được tạo ra bằng sơn.



Những đường kẻ trắng trên sa mạc Gobi của Trung Quốc được cho là được tạo ra bằng sơn.

Đáng chú ý, một hình ảnh kỳ lạ khác cho thấy, các vật thể được một sự sắp xếp giống như bãi đá cổ Stonehenge ở Anh, trong đó, các máy bay chiến đấu đậu ở trung tâm của cấu trúc bí ẩn này.



Theo ông Hill, cấu trúc này có thể được xây dựng nhằm mục đích che giấu một số hoạt động quân sự bí mật của quân đội Trung Quốc với thế giới bên ngoài.

Sa mạc Gobi được tin là được quân đội Trung Quốc sử dụng để tiến hành các thử nghiệm quân sự.

"Đây gần như chắc chắn là mục tiêu hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm cho các thiết bị radar quỹ đạo. Họ (Trung Quốc) có thể đang thử nghiệm cách làm cho các khu vực xung quanh máy bay đủ gập ghềnh để che giấu máy bay phần nào", ông Hill nói.

Nói cách khác, điều này có thể cho thấy quân đội Trung Quốc đã sử dụng các thiết bị radar để gửi tín hiệu xuống các mục tiêu từ trên cao để xem chúng được che giấu như thế nào bởi các cấu trúc xung quanh chúng.

Chuyên gia cho rằng, các dấu hiệu này được Trung Quốc sử dụng để hiệu chuẩn vệ tinh

Từ đó, các chuyên gia radar của nước này có thể tìm hiểu cách tốt nhất để che giấu các hoạt động quân sự của Trung Quốc khỏi vệ tinh của các nước khác cũng như cách tìm các vật thể được che giấu cẩn thận ở các nước khác.



Tuy nhiên, ông Hill cũng nhấn mạnh thêm rằng trên thực tế, các máy bay được làm bằng kim loại đã làm tăng độ phản xạ radar của chúng và sẽ rất khó để che giấu chúng hoàn toàn.