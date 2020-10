Grab mở rộng GrabKitchen, tặng 7.400 bữa ăn miễn phí cho các tài xế Grab

Việc triển khai thêm GrabKitchen Trung Sơn không chỉ đánh dấu cột mốc 1 năm Grab tiên phong đưa mô hình cloud kitchen đến Việt Nam mà còn đưa Grab trở thành nền tảng có mạng lưới cloud kitchen rộng nhất cả nước với 3 GrabKitchen đặt tại quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Qua đó, GrabKitchen tiếp tục mang những món ngon - quán đỉnh đến gần hơn với người dùng, tạo thêm cơ hội thu nhập cho đối tác tài xế và cơ hội nâng cao doanh thu cho đối tác cửa hàng.

Việc triển khai GrabKitchen Trung Sơn đánh dấu 1 năm Grab đưa mô hình cloud kitchen đến Việt Nam.

Nhân dịp này, Grab cũng công bố tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ giao nhận thức ăn trực tuyến thông qua việc đặt trọng tâm vào việc phổ biến kiến thức, nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (ATTP) cho toàn ngành dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong giai đoạn bình thường mới.

“Theo số liệu từ Statista, thị trường giao nhận thức ăn trực tuyến tại Việt Nam được dự đoán sẽ đạt mức doanh thu lên đến 302 triệu USD vào năm 2020 và dự kiến sẽ đạt mức 557 triệu USD vào năm 2024. Việc tiếp tục mở rộng GrabKitchen và tăng cường đầu tư vào an toàn thực phẩm sẽ giúp chúng tôi nắm bắt tốt hơn những cơ hội mới trong bối cảnh thị trường đang không ngừng thay đổi, đồng thời trở thành một nền tảng hiệu quả hỗ trợ đối tác vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19 và phục vụ nhu cầu của người dùng ngày càng tốt hơn”, bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam cho biết.

Với mục tiêu đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu, Grab đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhà nước dự kiến triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn an toàn thực phẩm cho các đối tác cửa hàng. Các hoạt động hướng đến đảm bảo an toàn và vệ sinh của từng món ăn được đặt thông qua nền tảng Grab.

Ngoài ra, dự kiến đến cuối tháng 12/2020, tất cả đối tác cửa hàng tại cả 3 GrabKitchen đều sẽ được tập huấn an toàn thực phẩm bởi Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược được Grab và Ban Quản lý ký kết vào tháng 9, tiếp nối hàng loạt nỗ lực của Grab nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho toàn ngành.

Song song đó, Grab cũng tiếp tục triển khai chiến dịch “Quán ngon 3 chuẩn” nhằm giới thiệu những nhà hàng, món ăn ngon, sạch, đảm bảo đến cho hàng triệu người dùng Grab. Theo đó, các đối tác cửa hàng của GrabKitchen đều là các đối tác đạt tiêu chuẩn “Quán ngon 3 chuẩn”.

Được biết, nhân dịp mở rộng GrabKitchen, Grab cũng công bố trao tặng 7.400 bữa ăn miễn phí cho các đối tác tài xế Grab tại cả 3 GrabKitchen từ nay đến hết tháng 12/2020. Sau thời gian này, GrabKitchen sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi dành cho tất cả đối tác tài xế Grab khi đặt món ăn tại GrabKitchen.