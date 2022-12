GS. Nguyễn Mại: "Đáng lẽ phải có gói giải cứu doanh nghiệp sớm hơn"

GS. Nguyễn Mại cho biết, từ tháng 4-10, giai đoạn tăng trưởng của ta rất hoành tráng, còn giai đoạn từ tháng 10-12 bắt đầu xuất hiện khó khăn lớn, có tình trạng khát vốn của doanh nghiệp. Khát vốn, nhiều nơi cắt giảm lao động, rất đáng tiếc là chuyện không linh hoạt trong giải quyết chính sách tiền tệ, khi các ngân hàng hết zoom tín dụng, doanh nghiệp không biết vay mượn ở đâu, thậm chí một số doanh nghiệp vay chợ đen để trả tiền lương cho công nhân.

"Chúng ta đang có điểm lạ là tự nhiên tín dụng thắt chặt lại nên không giải cứu được cho doanh nghiệp, đến tháng 12/2022, nới zoom tín dụng từ 5-12%, như vậy, không biết trong thời gian ngắn còn lại, doanh nghiệp có vay được bao nhiêu, doanh nghiệp dễ thở hơn hay không?"- GS.Nguyễn Mại nói.

GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư. Ảnh Phạm Hưng

Theo ông Mại, so với thế giới, Việt Nam được đánh giá là tăng trưởng cao nhất. Tuy nhiên, chúng ta phải làm rõ tăng trưởng GDP năm 2022 cao là do so với tăng trưởng ở mức thấp của 2021 chỉ 2,6%. Chính vì vậy, nên tăng trưởng năm 2022 mới cao. Tuy nhiên, chúng ta cũng khó hy vọng có tăng trưởng cao hơn nữa vào năm 2023.

Theo tôi, điểm quan trọng là công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2022 có nhiều yếu tố tích cực, từ chỉ số sản xuất công nghiệp, cho đến nông nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký mới…

Năm nay bình quân mỗi tháng có 17.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Kim ngạch xuất khẩu đạt từ 720-730 tỷ USD, chúng ta đứng thứ 23 thế giới về kim ngạch thương mại, đặc biệt là thu ngân sách, mới đây công bố 1.740.000 tỷ đồng, chi ngân sách, và bội thu ngân sách 252.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên chúng ta có bội thu lớn vậy.

"Thu rất nhiều, nhưng đáng lẽ chúng ta đề ra gói giải cứu doanh nghiệp sớm hơn mới phải. Trong tháng 9 thấy bội thu rồi, chúng ta phải có gói giải cứu doanh nghiệp sớm hơn, nhưng rất đáng tiếc chúng ta không có đề án nào để giải cứu doanh nghiệp, khi họ khát vốn rất nhiều"-ông Mại nói.

Không phải một lĩnh vực bất động sản mà cả tiêu dùng, nông nghiệp, sản xuất công nghiệp cũng rất khát vốn. Lần đầu tiên chúng ta có chất lượng và hiệu quả thu hút FDI, dù vốn cam kết giảm 5%, thực hiện 21 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Số quan trọng nhưng chất lượng quan trọng hơn.

Dự án FDI xanh, Lego đầu tư vào Bình Dương 1 tỷ USD, xây dựng thứ 6 thế giới ngoài Đan Mạch, nhà máy đầu tiên hoàn toàn tuần hoàn, dùng năng lượng tái tạo, pin mặt trời, nước thải sử dụng lại tại 6.000 việc làm, 60.000 sản phẩm/năm. Vừa rồi chúng tôi có đi khảo sát kinh tế tuần hoàn, rất nhiều điển hình về kinh tế tuần hoàn, Hải Phòng có 2 khu công nghiệp chuyển hẳn sang tuần hoàn, Nestlé chuyển hoàn toàn sang kinh tế tuần hoàn, góp phần vào cam kết với thế giới về phát thải bằng 0 vào 2050 của Việt Nam.

Thứ 2 là chuyển đổi số, tôi dẫn chứng một bài báo của Pháp nói về Việt Nam là: Hãy tìm đến VIệt Nam để đầu tư vào gia công số và phần mềm. Họ nhấn mạnh Việt Nam đủ điều kiện để chuyển đổi số và hạ tầng. Tại TP.HCM, tập đoàn Intel đã có giấy phép đầu tư vào 1,2 tỷ USD làm chip bán dẫn nguồn, họ cho biết là đây là nhà máy thứ 3 (ngoài Scotland và Israel) của Intel trên toàn cầu và dự kiến vào 2030 cung cấp 20% chip bán dẫn cho thế giới.

Tương tự, Samsung đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, LG cũng rót thêm 1 tỷ USD. Vừa rồi rồi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đi Hàn Quốc, các tập đoàn lớn đã cam kết đầu tư 14 tỷ USD chủ yếu vào công nghệ cao, kinh tế số. Đáng nói, ban quản lý khu công nghiệp của Hà Nội (HANSIP) cấp phép cho DN Nhật Bản tại việt Nam sản xuất linh kiện cho Boeing, linh kiện tàu thuỷ, Shinkansen họ bắt đầu xây dựng và phát triển doanh nghiệp hỗ trợ lớn tại Việt Nam.