Hà Nam: Bắt nghi can hiếp dâm, giết bạn gái cướp tài sản

Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam cho biết vừa phối hợp với Công an xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1994) trú ở xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) - nghi can gây ra vụ giết người, cướp tài sản và hiếp dâm tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghi can Nguyễn Văn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nam

Trước đó, chiều 13/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Thành là thủ phạm gây ra vụ giết người, cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra ngày 12/4 tại tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghi can Thành bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Đại Cầu, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý.

Qua đấu tranh, Thành khai nhận, có tình cảm yêu đương với chị N trú ở xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Do ghen tuông sáng 12/4, Thành đã đến nhà chị N để nói chuyện, khi thấy chị N ở nhà 1 mình, Thành đã hiếp dâm và giết chị N, sau đó lấy hơn 31 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.