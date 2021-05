Hà Nam: Hai thanh niên trộm cả bàn thờ gỗ mít bán lấy tiền mua ma tuý

Ngày 22/5, thông tin từ Công an huyện Thanh Liêm (tỉnh Hà Nam) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Nguyễn Thế Ninh (sinh năm 1991) trú tại xã Thanh Hà; Phạm Văn Thành (sinh năm 1987) trú tại xã Liêm Sơn và Lê Văn Trường (sinh năm 1986) trú tại xã Thanh Nguyên về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trong đó, hai đối tượng Ninh và Thành còn trộm cả bàn thờ của người dân đem bán lấy tiền mua ma túy.

Trước đó, từ ngày 10 đến 12/5/2021, lực lượng chức năng liên tục nhận được thông tin trên địa bàn huyện Thanh Liêm xảy ra hàng loạt các vụ trộm bậc lên xuống bằng sắt, inox... gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Nhóm đối tượng trộm bàn thờ bán lấy tiền mua ma tuý.

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Liêm phối với cùng công an các xã tiến hành thu thập thông tin, xác minh và trích xuất hình ảnh từ hệ thống camare an ninh.

Qua đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều tra làm rõ Nguyễn Thế Ninh và Phạm Văn Thành là nghi phạm chính gây ra hàng loạt vụ trộm trên.

Các đối tượng đã thực hiện nhiều trộm bậc lên xuống bằng sắt, inox trên địa bàn và 1 vụ trộm bàn thờ gỗ mít của gia đình chị Phạm Thị Thu (tại thôn Tâng 1, xã Thanh Hương).

Tại cơ quan Công an, Ninh và Thành khai nhận do cần tiền để mua ma túy sử dụng nên đã dùng xe mô tô kéo theo xe cải tiến, lợi dụng đêm tối, những đoạn đường ít người qua lại để trộm tài sản trên các địa bàn tỉnh Ninh Bình, Hà Nam.