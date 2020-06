Hà Nội: Án mạng đau lòng sau chầu rượu

Vụ việc xảy ra vào sáng nay (23/6), tại thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo lãnh đạo UBND xã Trường Yên, khoảng 7h30 cùng ngày, Đỗ Xuân Tuấn (36 tuổi) ngồi uống rượu cùng Bùi Văn Luận (27 tuổi) ở thôn. Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lớn và xô xát đánh nhau.



Hung khí trong vụ án mạng vì rượu.

Luận đã dùng dao chém trúng tay trái của Tuấn. Trong khi đó, Tuấn cũng dùng một con dao đâm nhiều nhát vào người của Luận. Vụ việc khiến Luận tử vong ở bệnh viện do có vết đâm thấu ngực. Còn Tuấn thì mất bàn tay trái, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Trường Yên đã phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ và Công an Hà Nội bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.