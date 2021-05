Hà Nội: Đền, chùa "cửa đóng then cài" người dân đứng vái vọng nhân ngày Lễ Phật đản

Dù nhiều chùa, cơ sở thờ tự trên địa bàn Hà Nội "đóng cửa cài then" do dịch Covid-19 nhưng do Đại lễ Phật đản chính thức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch (26/5 dương lịch) nên nhiều phật tử vẫn đến đền, chùa tỏ lòng thành kính, vái vọng vào bên trong.

Đại lễ Phật đản là lễ hội lớn của cộng đồng Phật tử và người dân yêu mến đạo Phật. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, đại lễ Phật đản còn chuyển tải những giá trị đạo đức nhân bản của đạo Phật.

Năm nay, Đại lễ chính thức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch (26/5) đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Đại lễ được tổ chức nội bộ, giới hạn số người tham dự, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, nhiều phật tử vấn đến chùa vái vọng, thực hành nghi lễ tắm phật ngoài cổng chùa. Một người dân thực hiện nghi lễ của "nhà Phật" trước cổng chùa Quán Sứ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). “Nhân ngày diễn ra Lễ Phật đản năm 2021 tôi đã đến đây từ sớm để thực hiện các nghi lễ tâm linh. Dù không được vào bên trong chùa do dịch bệnh Covid-19, nhưng từ bên ngoài tôi vẫn có thể hành lễ, hướng niềm tin, sự tôn kính của mình vào phía bên trong. Điều quan trọng vẫn là chúng ta thực hiện những việc làm ý nghĩa, hành động tử tế trong cuộc sống hàng ngày”, một phật tử chia sẻ. Các nghi lễ tâm linh được người dân thực hiện rất nhanh chóng, không tập trung đông người. Tại khu vực chùa Quán Sứ luôn có lực lượng chức năng của Hà Nội nhắc nhở về các biện pháp phòng dịch. Tại đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội), Ban Quản lý cũng đóng cửa, tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19 do đó một số người dân đứng vái vọng vào trong... Tương tự, tại khu vực chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội), cổng vào chùa đã được rào chắn, lực lượng công an thường xuyên trực, nhắc nhở người dân không tập trung đông người, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thi thoảng có người dân đứng chắp tay vái vọng vào bên trong. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam cho biết: Tuần lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước nắm sát tình hình địa phương với tinh thần chống dịch cao nhất. Tại các tỉnh, TP đã có các ca mắc Covid-19, hoặc nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng thì các chùa, cơ sở tự viện cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn của chính quyền địa phương, tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người.

