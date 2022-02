Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đến trường học từ ngày 1/3

Thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết tại hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19, chiều 17/2.



Theo ông Dũng, việc đưa học sinh đi học trở lại trường học trực tiếp là cần thiết, các cấp, ngành, địa phương phải vào cuộc tích cực, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, chủ động phối hợp với các nhà trường triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, bảo đảm tổ chức dạy học an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì phiên họp.

Ông Dũng khẳng định, thời gian qua, TP.Hà Nội đã triển khai đồng bộ công tác đưa học sinh trở lại trường, được người dân, nhà trường, học sinh đón nhận với tinh thần phấn khởi. Để duy trì lâu dài việc tổ chức dạy học trực tiếp, TP yêu cầu đơn vị, địa phương tăng cường hỗ trợ cho các nhà trường; đảm bảo cho học sinh từng bước quay trở lại học bán trú.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Hà Nội thông tin, Thường trực Thành ủy đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1/3. Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nghiên cứu, xây dựng phương án, đề xuất, tham mưu về nội dung này, trong đó lưu ý đến các giải pháp tổ chức bảo đảm an toàn, linh hoạt, hiệu quả nhưng không cứng nhắc, cực đoan đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Ông Dũng cũng lưu ý, nhắc nhở công tác phòng chống dịch tại các địa phương là đặc biệt quan trọng. Cần thường xuyên rà soát, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, đảm bảo luôn chủ động kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống. Không được để tình trạng người dân nhiễm bệnh gọi y tế nhưng không được hỗ trợ, hướng dẫn và điều trị. Sở GDĐT phối hợp Sở Y tế tham mưu trình phương án cho trẻ em mầm non trở lại trường học trực tiếp từ tháng 3.

Nghiên cứu xây dựng lộ trình để học sinh tiểu học được trở lại trường học với các sinh hoạt bình thường trong đó có ăn bán trú. Nguyên tắc là phải "đảm bảo an toàn nhất mới cho trẻ mầm non đến trường, đưa học sinh trở lại an toàn, hiệu quả nhưng không cứng nhắc, không cực đoan".

Các sở, ngành, địa phương đang mở cửa các hoạt động trở lại, song song với đó phải gắn liền với các giải pháp phòng chống dịch. Không chỉ xây dựng kế hoạch chung chung mà cần phải có những biện pháp cụ thể để kiểm soát một cách chủ động tình hình dịch bệnh.

Sẵn sàng phương án, kịch bản đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay lại học trực tiếp từ 21/2

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng TP.Hà Nội cho biết, đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong các trường đại học, cao đẳng. "Trong tháng 3 tất cả các trường sẽ cho sinh viên quay trở lại trường. Chúng tôi đã có kế hoạch phối hợp với Sở Y tế Hà Nội rà soát, tổ chức tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 cho sinh viên", ông Sơn nhấn mạnh.

Về lộ trình cho học sinh đi học lại, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết, ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 18 huyện, thị xã; học sinh lớp 7 đến lớp 12 của 12 quận trở lại trường. Từ ngày 21/2, tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận đến trường.

"Sở GDĐT đang dự thảo xin ý kiến TP từ ngày 1/3, nếu diễn biến dịch trong phạm vi cho phép sẽ cho cấp mầm non đi học trên tinh thần tự nguyện, thống nhất với phụ huynh", ông Hoa thông tin.

Để đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận trở lại trường từ 21/2, Sở GDĐT tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TP, giám sát đôn đốc các nhà trường triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các quận, huyện tổ chức diễn tập cho học sinh đi học trở lại; Ban Chỉ đạo chống dịch các quận, huyện, thị xã bàn giao hoàn trả cơ sở giáo dục cho các nhà trường thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh trở lại khi TP cho phép…

Tại hội nghị, các quận, huyện, thị xã đã báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là việc đón học sinh trở lại trường học với các giải pháp phòng, chống dịch linh hoạt, đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Đại diện lãnh đạo các quận cũng khẳng định đã sẵn sàng phương án, kịch bản đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay lại học trực tiếp từ 21/2.

Hà Nội không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 và cấp độ 4 Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tuần vừa qua (11-16/2), Hà Nội trung bình ghi nhận 3.366 ca bệnh/ngày, tăng so với tuần trước đó. Toàn TP.Hà Nội hiện có 536/579 xã, phường, thị trấn cấp ở cấp độ 1; 43/579 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2; không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3 và cấp độ 4. Hiện, Hà Nội đã tiêm được 15.108.345 mũi vaccine phòng dịch Covid-19. Công tác phòng chống dịch đã được tổ chức bài bản, quyết liệt và vì thế đã chủ động kiểm soát được dịch bệnh.