Hà Nội dừng triển khai 82 dự án BT của hàng loạt công ty, tập đoàn lớn

Dự án "đại lộ'"nghìn tỷ Chu Văn An (Hà Nội) do chủ đầu tư là Tập đoàn Bitexco xây dựng theo hình thức BT dở dang nhiều năm gây bức xúc cho người dân mỗi khi qua lại đoạn đường này. Trong khi đó, đất đối ứng đã được chủ đầu tư xây dựng, bán hàng trăm nhà biệt thự, liền kề. (Trong ảnh: Một đoạn đường dự án BT 'đại lộ' ngàn tỉ Chu Văn An. Ảnh: Trần Kháng).