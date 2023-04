Hà Nội sẽ ngừng cung cấp điện với các hợp đồng mua bán không đủ điều kiện

Theo Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, UBND Thành phố vừa ban hành Văn bản số 1179 về việc thực hiện kiểm tra, rà soát an toàn sử dụng điện, an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn.



UBND TP Hà Nội. Ảnh: TL

Văn bản nêu rõ, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ cháy, nổ, sự cố trên hệ thống truyền tải điện; việc xảy ra sự cố tại các cơ sở, hộ gia đình có nguyên nhân không đảm bảo an toàn phòng cháy, chừa cháy (PCCC) trong quản lý, sử dụng điện. Trong đó, có nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện ngay một số nội dung.

Cụ thể, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát việc ký hợp đồng mua bán điện, hiện trạng mục đích sử dụng điện, an toàn sử dụng điện của các khách hàng trên địa bàn thành phố.

Kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc khách hàng sử dụng điện an toàn nói chung và an toàn PCCC trong sử dụng điện nói riêng, kiên quyết xử lý vi phạm, ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với các trường hợp ký hợp đồng mua bán điện không đủ các điều kiện, sử dụng điện không an toàn, sử dụng điện sai mục đích theo đúng quy định của pháp luật, xong trước ngày 20/6/2023.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức xử lý dứt điểm đối với các công trình xây dựng trái phép, sai phép trên đất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, chờ triển khai dự án, hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ lưới điện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại Chỉ thị số 14 ngày 25/8/2022.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ, không để tình trạng cơ sở, công trình đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC nhưng vẫn hoạt động.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về điện sau công tơ, các quy định về giảm, ngừng cấp điện đối với trường hợp vi phạm quy định về PCCC đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Đồng thời, hướng dẫn chi tiết, cụ thể các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định làm căn cứ áp dụng vào thực tiễn, nghiên cứu bổ sung cụ thể vào hợp đồng mua bán điện làm căn cứ để khách hàng thực hiện xong trước ngày 20/5/2023. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Công an Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn, kiên quyết xứ lý hành vi vi phạm về PCCC, đặc biệt là vi phạm quy định về PCCC trong quản lý, sử dụng điện…