Hà Nội sẽ xử lý mạnh vi phạm giao thông ở 4 cây cầu huyết mạch

Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 5/6/2023 của UBND TP.Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn TP.Hà Nội, Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2024 của UBND TP.Hà Nội về thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội kiểm tra một trường hợp. Ảnh: TP.HN

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt trong việc tuân thủ quy định đi đúng làn đường, phần đường quy định, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, từ ngày 15/3/2024 các lực lượng chức năng TP.Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông như hành vi đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định… trên đường Hoàng Minh Thảo, các cầu: Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù và sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá nhân rộng đối với các tuyến đường khác trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát động phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.Hà Nội", Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, nằm trong kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân chủ động, tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo: PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CATP.HÀ NỘI, số điện thoại đường dây nóng: 0243.942.4451.

Công an TP.Hà Nội khuyến khích người dân chủ động cung cấp, phản ánh việc vi phạm trật tự an toàn giao thông qua trang Zalo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội. Ảnh: DV

Nội dung phản ánh tập trung vào các hành vi vi phạm như: Xe ô tô chở quá số người quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, "cơi nới" thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc…

Theo đó, thông tin phản ánh của nhân dân về vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải bảo đảm khách quan, chính xác. Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải bảo đảm tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật. Thông tin cung cấp của nhân dân được bảo đảm, bí mật về danh tính.

Ở một diễn biến khác, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, tình hình tai nạn giao thông trong năm trên địa bàn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Về công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, ATGT, các lực lượng Công an Thành phố, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tiến hành lập biên bản xử phạt 292.201 trường hợp vi phạm, phạt tiền 597,297 tỷ đồng.

Tạm giữ 81.159 phương tiện, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 56.847 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 22 trường hợp xe tải, tước phù hiệu xe 773 trường hợp.

Về công tác tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố, đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông 48 nút giao, tuyến đường, giải quyết được 15/37 điểm ùn tắc giao thông, phát sinh 11 điểm, hiện tại còn 33 điểm, xử lý dứt điểm 7 điểm đen tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận và xử lý 483 kiến nghị công tác tổ chức giao thông như: bất cập về biển báo giao thông, sơn kẻ vạch sơn, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông, điều chỉnh tổ chức giao thông tại các cổng trường học để phù hợp với thực tế và nhu cầu của lưu lượng giao thông tại từng thời điểm.