Hà Nội: Trồng bưởi Diễn hữu cơ sai trĩu quả, đẹp như vườn trồng cây cảnh, nông dân bón thứ gì mà ăn ngọt thế?

CLIP: Ông Nguyễn Văn Oánh, 70 tuổi, ở thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chia sẻ về cách trồng bưởi Diễn hữu cơ sai trĩu quả, Thực hiện: Minh Thúy

Những ngày này, các hộ dân trồng bưởi Diễn hữu cơ ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tất bật vào vụ thu hoạch, chuẩn bị "tung hàng" ra thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Hiện, bưởi Diễn hữu cơ loại 1 có giá bán từ 16.000 - 18.000 đồng/quả được kỳ vọng mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho người trồng bưởi.

Những năm trở lại đây, Nam Phương Tiến được biết đến là vùng đất nổi tiếng của Hà Nội nhờ trồng giống bưởi Diễn đặc sản.

Đặc biệt, người dân áp dụng phương pháp trồng bưởi Diễn hữu cơ đã gia tăng giá trị cho trái bưởi, được người tiêu dùng ưa chuộng, chẳng cần treo biển giới thiệu cũng có nhiều người tìm đến tận vườn để mua.



Ông Nguyễn Văn Oánh là một trong những người đầu tiên trồng bưởi hữu cơ ở thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến, huyện, Chương Mỹ (Hà Nội). Ảnh: Minh Thúy

Chúng tôi đến gia đình ông Nguyễn Văn Oánh, 70 tuổi, ở thôn Núi Bé - một trong 5 hộ áp dụng mô hình trồng bưởi Diễn theo hướng hữu cơ ở xã Nam Phương Tiến.

Đi giữa vườn bưởi chín vàng, sai trĩu quả, thơm nức, ít ai biết rằng gần 20 năm trước nơi đây chỉ là khu đất trống.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Oánh cho biết, trước kia gia đình ông cũng như những hộ dân ở đây vốn trồng lúa, trồng rau.

Tuy nhiên, đất lúc đó không giữ được nước và chất dinh dưỡng nên từ năm 2006, địa phương đã có chính sách chuyển đổi đất canh tác thiếu nước tưới sang trồng cây ăn quả.

Nhờ trồng theo phương pháp hữu cơ nên chất lượng bưởi Núi Bé thơm ngon, thời gian bảo quản lâu hơn so với những loại bưởi khác. Ảnh: Minh Thúy

Ông Oánh gắn bó với cây bưởi đến nay cũng ngót nghét hơn 10 năm, nhưng bắt đầu chuyển sang trồng bưởi Diễn hữu cơ thì đây mới là năm 2.

Để trồng bưởi theo hướng hữu cơ, ông đã hoàn toàn từ bỏ sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu mà thay vào đó chỉ dùng phân ủ hữu cơ, nấm đối kháng để chống lại các loài nấm gây hại.

Theo ông Oánh, trồng bưởi hữu cơ giúp đất tốt hơn và cây bưởi cho trái ngon, ngọt hơn. Hiện, gia đình vườn bưởi Diễn hữu cơ 3.000m2, mỗi cây cho khoảng 120 - 150 trái. Hơn chục ngày trở lại đây, gia đình ông tất bật bước vào vụ thu hoạch bưởi để kịp giao cho khách.

Mỗi trái bưởi Diễn hữu cơ của gia đình ông Oánh đều được dán mã QR truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Minh Thúy

Ông Oánh chia sẻ, bưởi khi hái từ trên cây xuống sẽ được rửa bằng nước vôi trong và để khô ráo, cách này giúp trái bưởi bảo quản được lâu hơn.

Sau đó, bọc từng trái bưởi bằng túi xốp để tránh bị dập nát trong quá trình vận chuyển. Cuối cùng, trên mỗi trái bưởi đều được dãn mã QR để truy xuất nguồn gốc xuất xứ.



“Trồng bưởi Diễn theo phương pháp hữu cơ chúng tôi không phải lo lắng đầu ra, vì bưởi hữu cơ không phải cạnh tranh nhiều. Có nhiều người đi ô tô đến tận vườn để mua về ăn thử, thấy ngon quá lần sau họ cứ gọi điện đặt mua. Có người còn quay lại vườn để mua thêm. Chúng tôi hái bưởi không ngơi tay, nhiều khi không kịp để bán”, ông Oánh hồ hởi nói.

Để bón phân cho bưởi Diễn, ông Oánh sử dụng hoàn toàn là từ phân vi sinh. Ảnh: Minh Thúy

Để có được vườn bưởi Diễn hữu cơ như hiện nay, theo ông Oánh, cách chăm sóc không hề đơn giản. Đầu tiên là đất và nước phải được xét nghiệm đạt tiêu chuẩn hữu cơ thì mới được thâm canh. Cùng với đó phải đầu tư hệ thống tưới nước tự động để điều chỉnh lượng nước cho mỗi gốc cây cho phù hợp.



Ông Oánh cho hay, bưởi Diễn đạt chuẩn hữu cơ có kích thước vừa phải, màu vàng óng, vỏ mỏng, tép bưởi căng mọng, hạt bên trong nhỏ, khi ăn sẽ thấy vị ngọt đậm đà.

Theo ông Oánh, công đoạn thu hoạch bưởi cũng cần có kỹ thuật, tránh dập nát làm giảm chất lượng quả bưởi. Ảnh: Minh Thúy

“Tháng Giêng âm lịch khi cây bắt đầu ra hoa tôi phải thụ phấn cho từng bông một bởi vì để tự nhiên thì chỉ được 40% thụ quả, năng suất nó không cao”, ông Oánh nói.

Thời điểm này ông ít tưới nước quanh gốc cây, sau khi lá rụng một phần sẽ tiến hành bón phân vi sinh quanh gốc rồi đưa nước vào tưới. Sau khoảng vài ngày là cây sẽ mọc ra những chồi non mơn mởn.

Chùm bưởi Diễn hữu cơ chín mọng, vàng ruộm chờ đến ngày thu hoạch. Ảnh: Minh Thúy

Quanh vườn còn có các bể ủ phân vi sinh gồm đậu tương và ngô ủ, thời gian ủ trong 2 tháng. Ngoài ra, ông Oánh còn tận dụng tro bếp và phân chuồng để chăm sóc cho cây. Mỗi tuần một lần chủ vườn sẽ dọn vệ sinh các lồng bẫy ruồi vàng, côn trùng có hại cho cây.

Lồng bẫy ruồi vàng được ông Oánh bố trí khắp vườn bưởi. Ảnh: Minh Thúy

Đến thời điểm hiện tại, ông Oánh không gặp khó khăn gì khi thâm canh bưởi hữu cơ, chỉ cần bám sát các kỹ thuật khoa học đã được tập huấn từ chuyên gia. Tất cả các bước từ tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, tỉa cành, thụ phấn cho hoa,... đều do ông trực tiếp giám sát.

Niềm hân hoan của ông Oánh khi vụ bưởi DIễn năm nay được mùa. Ảnh: Minh Thúy

Chia sẻ với Dân Việt, ông Oánh cho biết: “Áp dụng phương pháp hữu cơ là tuyệt đối không được dùng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Phải dùng hoàn toàn phân vi sinh, một năm được phép phun Boóc-đô từ 1 - 2 lần để phòng trừ các bệnh có nguồn gốc từ nấm và vi khuẩn. Tuyệt đối trong vườn không được có bất kỳ bao bì, túi ni lông, mỗi năm đều có cán bộ bảo vệ thực vật về kiểm tra, nếu có họ mang sẽ mang đi tiêu huỷ.”

Theo ông Oánh, trước Tết một tháng, người dân trồng bưởi thường hái để tép bưởi xuống nước sẽ ngọt hơn. Ảnh: Minh Thúy

Năm nay do tình hình dịch Covid-19 khó khăn nên giá bưởi Diễn giảm nhẹ so với các năm trước. Bưởi Diễn loại 1 có giá từ 16.000 - 18.000 đồng/quả (trọng lượng từ 06 - 0,8kg). Ông Oánh dự tính vụ bưởi Diễn năm nay, gia đình ông sẽ thu về khoảng 100 triệu đồng, giảm gần một nửa so với năm ngoái.