Hà Nội: Vốn Quỹ HTND đến tay, nông dân Thạch Thất mở xưởng mộc làm ăn lớn

Giúp cơ sở mộc làm ăn lớn

Huyện Thạch Thất là một trong những quận, huyện của TP.Hà Nội sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Tổng nguồn vốn Quỹ HTND huyện Thạch Thất đang quản lý hơn 36,9 tỷ đồng, cho hơn 1.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, Hội ND huyện Thạch Thất đã tiến hành giải ngân 7 đợt với tổng số hơn 7,5 tỷ đồng nguồn Quỹ HTND thành phố ủy thác và nguồn của huyện để thực hiện 17 dự án cho hơn 200 hộ vay.

Anh Bùi Văn Hưng (ở thôn Kim Bông, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) chia sẻ: "Tôi đầu tư phát triển kinh tế trang trại nuôi gà, vịt với quy mô nuôi hơn 10.000 gà vịt/năm. Trong suốt 2 năm qua, nông dân chúng tôi gặp rất nhiềukhó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đầu ra nông sản bế tắc trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục khiến những nông hộ như gia đình tôi lao đao. May mắn, đầu tháng 3/2022, được vay vốn Quỹ HTND 40 triệu đồng, gia đình tôi có điều kiện mua thêm con giống, thức ăn đầu tư nuôi gà thả vườn".

Cơ sở sản xuất đồ mộc dân dụng của ông Kiều Trung Thành (thôn Yên Lạc 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội) tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ảnh: Thu Hà

Ở xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, những năm gần đây nghề mộc phát triển mạnh đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều nông dân. Tuy nhiên, đa số người làm nghề mộc thường xuyên rơi vào tình trạng "đói" vốn để mở rộng sản xuất.

Chia sẻ khó khăn với người dân làm nghề mộc xã Cần Kiệm, Ban điều hành Quỹ HTND Hội ND TP.Hà Nội, huyện Thạch Thất đã giải ngân 1,5 tỷ đồng thực hiện 5 dự án phát triển làng nghề mộc dân dụng. Ông Kiều Trung Thành (thôn Yên Lạc 1, xã Cần Kiệm) chia sẻ: "Cùng với vốn vay từ Quỹ HTND, tôi đã đầu tư hơn 200 triệu đồng để mở rộng thêm trại mộc, lắp đặt thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng...".

Nhân rộng các mô hình

Ông Khuất Khắc Sơn - Chủ tịch Hội ND huyện Thạch Thất khẳng định, nguồn vốn Quỹ HTND huyện Thạch Thất được chuyển đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Vốn Quỹ HTND đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

"Từ nguồn vốn này, các hộ nông dân Thạch Thất có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập" - ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Thiều Văn Son - Chủ tịch Hội ND huyện Đan Phượng cho biết: Để giúp hội viên nông dân có vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, trong năm 2021, Hội ND huyện Đan Phượng đã xây dựng dự án vay vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ Quỹ HTND. Hiện, Hội ND huyện quản lý hơn 30 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND cho trên 1.200 hộ vay; phối hợp các ngân hàng tín chấp hơn 150 tỷ đồng cho trên 3.000 hộ vay vốn.