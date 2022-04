Tiểu dự án ICRSL được tỉnh triển khai từ năm 2018 tại huyện Hồng Ngự, huyện Tam Nông, huyện Thanh Bình và TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) với việc canh tác lúa và nuôi thủy sản hoặc trồng hoa màu, trồng cây thủy sinh, từ đó giảm được diện tích lúa 3 vụ. Theo tính toán, hầu hết các mô hình đều có tổng lợi nhuận tăng hơn so với ngoài mô hình từ 15,4 - 52,2 triệu đồng. Riêng mô hình 2 lúa-vịt-cá có lợi nhuận cao nhất với tổng lợi nhuận đạt 100 triệu đồng/ha/năm, tăng hơn 52,2 triệu đồng so với ngoài mô hình. Cùng với đó, một số mô hình đang bắt đầu liên kết tiêu thụ lúa an toàn với doanh nghiệp.