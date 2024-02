Hà Quỳnh Như: Thấy tôi hát dở quá cô Anh Thơ mắng yêu “Đây là đang hát hay mèo kêu?”

Hà Quỳnh Như sinh năm 2004 tại Yên Thành, Nghệ An. Cô được xem là một "hiện tượng đặc biệt" của âm nhạc Việt Nam khi nổi danh từ lúc còn rất bé. 3 tuổi, Hà Quỳnh Như đã say mê và biết hát các làn điệu dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh. 5 tuổi đã có thể hát được bài “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Khi còn là học sinh lớp 7, Hà Quỳnh Như đã vang tiếng khắp gần xa khi sở hữu giọng hát rất lạ, có quãng giọng giống các bậc tiền bối trong dòng nhạc dân gian, nhất là ca sĩ Anh Thơ. Trong quãng thời gian 2014 - 2017, các clip ghi lại cảnh một cô bé mang thân hình nhỏ thó, da đen nhẻm, nụ cười hiền lành... hát những bài hát dân gian như "Xa khơi", "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh"... với một chất giọng và kỹ thuật như ca sĩ chuyên nghiệp đã khiến bao người trầm trồ. Hà Quỳnh Như lúc đó đã trở thành một "hiện tượng mạng" với biệt danh "ca sĩ nhí". Năm 2017, Hà Quỳnh Như tham gia cuộc thi "Thần tượng tương lai" và đoạt giải Ba. Trong cuộc thi này, giọng ca nhí đã gây ấn tượng với khán giả và được các giám khảo hết lời khen ngợi khi thể hiện hàng loạt ca khúc: "Về Hà Tĩnh người ơi", "Giận mà thương", "Hà Tĩnh quê mình", "Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh"… với một màu sắc hoàn toàn mới, chưa từng thấy trong bất cứ các chương trình tìm kiếm tài năng ca hát từ trước đến nay. Sau chương trình này, Hà Quỳnh Như đã trở thành "Thần tượng" của đông đảo người hâm mộ. Năm 2018, Hà Quỳnh Như tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí mùa thứ 6. Xuất hiện lần đầu tại vòng Giấu mặt, cô đã gây ấn tượng cho 6 HLV và khán giả bằng ca khúc tiếng Anh “A Moment Like This" với giọng hát dày kỹ thuật và dạt dào tình cảm. Sau vòng thi Giấu mặt, Hà Quỳnh Như đã lựa chọn về đội HLV Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang. Trong chương trình này lần đầu tiên Hà Quỳnh Như đã thử sức với các thể loại như nhạc ballad, dân ca đương đại, tiếng Anh, dân ca Tây Bắc... Kết quả, Hà Quỳnh Như giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí mùa 6 một cách đầy thuyết phục. Sau khi trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí, Hà Quỳnh Như quyết định đăng ký theo học âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô được Tiến sĩ âm nhạc - ca sĩ Anh Thơ trực tiếp giảng dạy. Ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, Hà Quỳnh Như đã khẳng định mình với hình tượng ca sĩ độc lập. Hành trình để đi từ giọng ca nhí thành ca sĩ của Hầ Quỳnh Như tuy chưa quá dài nhưng đó là hành trình bền bỉ và nhiều thử thách. Trong những ngày đầu năm Giáp Thìn, Hà Quỳnh Như đã dành cho Dân Việt một cuộc trò chuyện thú vị.

Cuộc sống của Hà Quỳnh Như thay đổi như thế nào khi thoát khỏi hình tượng ca sĩ nhí để trở thành một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian, ngay khi bước chân đi hát đã có một vị trí rất riêng?

- Từ khi vào TP.HCM tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí là cuộc sống của tôi đã thay đổi rồi. Tôi có thêm rất nhiều khán giả yêu mến và điều đó tiếp thêm động lực cho tôi làm nghề. Và khi tôi đoạt được giải thưởng từ cuộc thi thì có thêm nhiều lời mời biểu diễn và có thêm nguồn thu để giúp đỡ gia đình. Sau này, khi ra Hà Nội theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia thì cũng gặp một chút khó khăn do phải rời gia đình, sống một mình, tự lập về mọi thứ.

Hà Quỳnh Như thời còn là thí sinh của Giọng hát Việt nhí mùa thứ 6. Ảnh: FBNV

Thời gian đầu, mẹ sợ cuộc sống ở Hà Nội xa lạ, khó khăn nên có ra cùng mấy tháng, sau đó mẹ phải về chăm lo cho gia đình nên tôi lại phải một mình lo mọi thứ. 15 tuổi, phải bước một mình trên con đường lắm hào quang mà cũng lắm cám dỗ, tôi luôn tự nhủ không được bỏ cuộc. May mắn, trong mấy năm qua, dù đối diện với chuyện nọ, chuyện kia… nhưng tôi đã không bỏ cuộc, không đầu hàng.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được cô giáo Anh Thơ và những người anh, người chị luôn dạy dỗ, đồng hành, hỗ trợ. Tôi luôn biết ơn và trân quý những điều đó.

Có vẻ như hành trình Hà Quỳnh Như đi qua, khẳng định mình là một tên tuổi độc lập… rất đỗi nhẹ nhàng?

- Tôi nghĩ rằng, mỗi người sẽ có một hành trình khác nhau trong sự nghiệp và trong cuộc đời. Có thể hành trình với người này là khổ nhưng với người khác là sướng. Đối với tôi, hành trình để vươn lên từ giọng ca nhí thành ca sĩ dân gian ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học có cả nước mắt và cả nụ cười, cả gian khó và cả vinh quang. Tôi cảm thấy hạnh phúc bởi nhờ có những thử thách đó mà mới có mình hôm nay. Quan trọng là những khó khăn trên hành trình đó không làm tôi bỏ cuộc mà có nhiều động lực hơn để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.

Thời khắc Hà Quỳnh Như đăng quang Quán quân Giọng hát Việt nhí. Ảnh: FBNV

Vì lẽ đó mà người ta nói Hà Quỳnh Như già trước tuổi, trưởng thành hơn tuổi?

- Đúng là cũng có nhiều người nói tôi già trước tuổi nhưng cũng có người nói tôi còn trẻ con. Bản thân tôi thì thấy mình có nhiều kinh nghiệm sống và nhiều mối quan hệ hơn khi được va đập trong môi trường nghệ thuật. Tuy nhiên, nhiều thứ khác, tôi vẫn kém xa bạn bè cùng lứa.

Thực ra, tôi thấy mình vẫn là cô bé nhí nhảnh, vô tư, hồn nhiên… có phần hơi điệu như ngày xưa thôi. Chẳng qua, khi mình thêm tuổi, thêm nhiều va chạm… thì mình già dặn hơn một chút thôi chứ không đến nỗi già quá.

Ai đó từng nói, Hà Quỳnh Như là cô bé nhút nhát, theo học cô giáo Anh Thơ – ca sĩ gắn liền với dòng dân gian nhưng lại thử sức mình ở rất nhiều dòng nhạc khác nhưng Hà Quỳnh Như lại chỉ đóng khung mình ở dân gian?

- Đúng là tôi thấy mình hơi nhút nhát và thiếu tự tin một chút. Ngày xưa, tôi được thử sức ở nhiều dòng nhạc hơn. Chẳng hạn, khi tham gia Giọng hát Việt nhí, chỉ có một vòng duy nhất tôi được phát huy sở trường dân gian, còn lại là bắt buộc phải hát các dòng nhạc khác. Nhưng bây giờ, giọng của tôi đã có nhiều thay đổi vì không còn là "giọng hát nhí" nữa mà đã trưởng thành về mặt sinh lý nên không thể hát giọng thật và giọng pha như ngày xưa.

Hà Quỳnh Như đã khẳng định hình ảnh một ca sĩ độc lập ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Ảnh: FBNV

Các dòng nhạc khác đòi hỏi phải hát giọng thật và giọng pha là chủ yếu, còn dân gian thì hát giọng giả thanh nhiều hơn. Bây giờ, khi vào học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình đạo tạo đều chủ yếu là kỹ thuật thanh nhạc opera nên tôi chưa tự tin để thử sức với các dòng nhạc khác. Nhưng tôi chắc chắn, sau này tôi sẽ thử sức bản thân ở dòng nhạc khác.

Ca sĩ Anh Thơ nổi tiếng là người có nhiều kiến thức, kinh nghiệm về âm nhạc và giảng dạy âm nhạc nhưng cũng rất kỹ tính, cầu toàn. Học với cô Anh Thơ, Hà Quỳnh Như cảm thấy thế nào?

- Tôi không biết các anh chị và các bạn khác thì như thế nào nhưng tôi thì may mắn là ít khi bị cô mắng. Có thể do tôi còn bé nhỏ và mong manh, yếu đuối quá nên cô thương tình chưa mắng. Những ngày đầu mới theo học cô, thấy hát dở quá cô cũng mắng yêu: "Này, đây là hát hay mèo kêu đấy?". Nhưng đến bây giờ thì tôi thấy mình đã có sự thay đổi rất rõ ràng trong kỹ thuật và giọng hát. Tôi luôn luôn biết ơn cô vì nhờ có cô mà giọng hát của tôi tiến bộ rõ rệt hàng ngày. Bây giờ đem bài hát năm nay tôi hát ra so sánh với bài hát năm ngoái là đã có sự khác hẳn rồi.

Đúng là cô Anh Thơ rất cầu toàn. Khi dạy học trò, cô chỉ ra từng lỗi nhỏ, chỉ dạy từng chi tiết một… và những điều đó đã giúp tôi thể hiện được bài hát tốt hơn lên.



Hà Quỳnh Như và cô giáo Anh Thơ. Ảnh: FBNV

Ở ca sĩ Anh Thơ có những nét tính cách gì mà Hà Quỳnh Như cảm thấy bị ảnh hưởng?

- Ở cô Anh Thơ có rất nhiều điều mà tôi phải học hỏi. Thứ nhất là về sự chỉn chu, cầu toàn trong công việc. Có thể tôi còn bé, ít kinh nghiệm nên đôi khi vẫn còn qua loa đại khái… như từ khi theo học cô tôi đã chỉn chu hơn. Thứ hai, cô là nghệ sĩ lớn nhưng sống rất giản dị, hòa đồng, vui vẻ và thương học trò. Cô không bao giờ nhận quà của học trò. Ví dụ, nếu tặng cô món quà đáng yêu, xinh xắn do mình tự làm thì cô nhận, còn những món quà đắt tiền là cô không nhận. Tôi cảm thấy rất kính nể cô về điều đó.

Cô cũng là người rất thoải mái, xem học trò như con của mình vậy. Cô thường rất hay kể chuyện cho các học trò nghe và từ câu chuyện đó chúng tôi có thể rút ra được bài học gì đó. Cô gần như không có khoảng cách gì với học trò.

Vậy còn sự tự tin khi đứng trước khán giả hoặc trước những thử thách của cuộc đời thì sao?

- Chắc chắn là tôi không bao giờ học được sự tự tin của cô. Cô Anh Thơ tự tin ở mọi lúc, mọi nơi và cả trong cách cô thể hiện một bài hát. Còn tôi, bản chất vẫn là một người hay e thẹn, nhút nhát… nên cố gắng kiểu gì cũng không thể được. Tôi không biết sau này mình có thể bớt sự nhút nhát không nhưng đúng là sự tự tin của cô giáo cũng là điều tôi rất muốn học hỏi và mong muốn có được.

Hà Quỳnh Như của hiện tại. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Anh Thơ thổ lộ rằng, cô xem Hà Quỳnh Như như là thế hệ học trò kế cận mình trong việc phát triển dòng nhạc dân gian và giữ vững chắc vị trí của dòng nhạc này. Hà Quỳnh Như nghĩ sao về điều này?

- Tôi cảm thấy vinh dự khi được cô nhắc tên và đặt kỳ vọng trong một bài phỏng vấn trên báo Dân Việt. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy áp lực vì để vươn tới vị trí mà cô Anh Thơ có hiện nay là điều không hề dễ dàng. Tôi nghĩ, để được như cô kỳ vọng thì tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không biết sau này mình có làm được một phần như cô không nhưng chắc chắn tôi sẽ không ngừng cố gắng và không phụ lòng cô.

Có kỷ niệm gì đáng nhớ giữa hai cô trò trong những lần đi diễn chung?

- Có một kỷ niệm rất vui đó là lần hai cô trò đi diễn ở Bình Phước. Khoảng cách từ chỗ nghỉ ngơi đến điểm diễn rất xa mà không có xe điện, nếu đi bộ thì rất khó. Hai cô trò đành phải nhờ một anh chở cả hai cô trò di chuyển trên một chiếc xe máy. Kết thúc chương trình ở Bình Phước, về đến TP.HCM thì cũng khá là muộn mà tôi chưa đặt phòng khách sạn trước đó nên được cô gọi lên ở cùng phòng với cô. Chúng tôi là thế hện gen G nên vẫn quen kiểu "ngủ ngày thức đêm". Sáng sớm tôi ngủ say thì cô phải về Hà Nội vì vướng show ngoài đó. Trước khi về cô đắp chăn, giảm điều hòa cho tôi rồi nhẹ nhàng đi về. Tôi thức dậy thì cô đã về Hà Nội từ bao giờ.

Cảm ơn Hà Quỳnh Như đã chia sẻ thông tin!

(Còn tiếp)