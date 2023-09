Hà Tĩnh: 12 trẻ mầm non nhập viện nghi ngộ độc Hà Tĩnh: 12 trẻ mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

12 học sinh trường trường mầm non trên địa bàn TP. Hà Tĩnh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói sau khi ăn bữa trưa và bữa xế tại trường phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.