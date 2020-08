Hà Tĩnh: Nông nghiệp công nghệ cao-trồng dưa lưới vụ nào ăn chắc vụ đó

Năm 2015, ông Hùng mua lại vùng đất rừng trồng trọt không hiệu quả của một số hộ dân tại thôn Tây Trà, xã Hương Trà (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Với diện tích 3 ha, vợ chồng ông quy hoạch để làm trang trại tổng hợp.



Từ diện tích trồng cam chanh, ông Hùng, xã Hương Trà (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã chuyển sang làm nhà lưới để trồng dưa lưới ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.



Ông Lê Mạnh Hùng chia sẻ với phóng viên: Lúc đầu, tôi chỉ trồng các loại cây ăn quả truyền thống của địa phương như: cam, bưởi, mít và chăn nuôi lợn, gà…Tuy nhiên, những năm gần đây, diện tích trồng cam tại Hà Tĩnh ngày càng tăng, giá thành sản phẩm ngày càng giảm và khó tiêu thụ hơn. Nên tôi đã quyết định chặt bỏ hơn 100 gốc cam đã bắt đầu cho quả để làm hệ thống nhà lưới trồng dưa.



Đầu năm 2020, với diện tích 1000m2, ông Hùng đầu tư hơn 500 triệu đồng làm hệ thống nhà lưới, bể chứa nước, khu xử lý nước trước khi đưa vào hệ thống tưới cho vườn dưa lưới công nghệ cao.

Đến cuối tháng 6/2020, vụ dưa lưới ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên được ông tiến hành trồng. Đây cũng là mô hình trồng dưa lưới, mô hình trồng cây trong nhà lưới đầu tiên tại mảnh đất được coi là "túi mưa, chảo lửa" của Hà Tĩnh.

Vườn dưa lưới lúc lỉu quả của ông Hùng, xã Hương Trà (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) ở vùng chảo lửa Hương Khê.



Đến nay, vườn dưa lưới của ông Hùng đã phát triển xanh tốt và cho quả. Trọng lượng mỗi quả từ 1kg trở lên và chỉ còn hơn 10 ngày nữa là cho thu hoạch.



Vừa buộc dây để treo những quả dưa lưới ông Hùng chia sẻ với DANVIET.VN: Sau khi lên mạng tìm hiểu về cây giống, kỹ thuật chăm sóc và thấy nhu cầu của thị trường còn lớn, tôi quyết định thử sức với trồng cây dưa lưới công nghệ cao. Thật ra, vụ này tôi xác định chỉ mới thử nghiệm, nhưng kết quả đã đạt khoảng 90% yêu cầu. Hiện nay, các thương lái đã vào đặt vấn để để lấy hàng.

Những quả dưa to, tròn đều trong vườn dưa lưới của gia đình ông Hùng, xã Hương Trà (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)

Việc chăm sóc cây dưa được ông Hùng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel nên tiết kiệm được nước, đảm bảo độ dinh dưỡng cho cây, quả phát triển.



"Vụ dưa này tôi bị chậm mất 2 tháng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19. Khi làm xong hệ thống nhà màng, đến lúc nhập thiết bị tưới nhỏ giọt, giá thể… lại do dịch bệnh nên không vận chuyển về được. Do đó, việc vào giống cũng bị chậm theo. Nhưng giờ nhìn những quả dưa này tôi rất mừng" - ông Hùng cho phóng viên DANVIET.VN biết thêm.

Dù thời tiết nắng nóng có khi lên đến 42 độc C, nhưng vườn dưa của ông Hùng vẫn xanh tốt. Có được điều này là bởi lợi ích của việc mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Hùng cho biết về quy trình trồng dưa lưới ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao: Giá thể sau khi mua về, được xử lý qua nước vôi trong và trộn với phân gà, phân kaly nên cây sinh trưởng và phát triển tốt.



Ngoài trồng dưa lưới, ông Hùng còn thử nghiệm trồng dưa chuột và dưa hấu trong nhà lưới. Sau khi biết ông đã trồng thành công dưa lưới, nhiều người dân trên địa bàn đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm.

Trồng dưa này không lo tiêu thụ bởi vườn dưa của tôi đã nhiều thương lái xem và đặt mua cả vườn rồi.

Vườn dưa chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là thu hoạch.

Vụ dưa này, tôi thu hoạch khoảng 4 tấn quả, khi đầu tư hệ thống nhà lưới này mỗi sẽ làm được 3 vụ. Thời điểm này, mỗi kg dưa được bán từ 30 ngàn trở lên. Mỗi vụ, trừ các khoản chi phí tôi thu về khoảng 60 triệu, 3 vụ dưa tôi đã có 180 triệu hơn hẳn việc trồng các loại cây ăn quả khác - ông Hùng so sánh .



Nói về kỹ thuật chăm sóc, ông Hùng chia sẻ: Một số kiến thức tôi học tập trên báo đài, qua bạn bè đã từng trồng dưa.. và nay, qua quá trình trồng thực tế tôi đã rút ra được những kinh nghiệm riêng cho mình.

Hiện trang trại của ông Hùng còn được ông thử nghiệm trồng bưởi da xanh và cây bưởi cũng đã bắt đầu cho quả.

Ngoài ra, ông còn nuôi 1.200 con lợn thương phẩm, gà đẻ…tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động và hàng chục lao động thời vụ tại địa phương.