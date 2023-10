Hà Tĩnh: Nước cô lập, Chủ tịch xã và Công an giúp người dân vượt “ốc đảo” đi chữa bệnh

Tối 31/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Xuân Tần-Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết: "Những ngày vừa qua mưa lớn khiến xã Điền Mỹ bị cô lập bởi nước, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Mưa lớn khiến xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị cô lập bởi nước. Ảnh: PV

Khoảng 11h hôm nay (ngày 31/10) tôi nhận được điện thoại cầu cứu của bà Nguyễn Thị Thủy nói rằng: Chồng tôi bị bệnh ung thư tủy, vì mưa lớn, cô lập bởi nước nên đã trễ lịch tái khám của bác sĩ, ông ấy đang rất nguy kịch. Gia đình đã tìm mọi cách nhưng không thể đưa người nhà đi bệnh viện nên nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ".

Ông Hoàng Xuân Tần-Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ cùng 3 đồng chí Công an xã Điền Mỹ dùng ca nô nhanh chóng đến hỗ trợ dân. Ảnh: PV

Sau khi nhận được tin báo, ngay lập tức ông Hoàng Xuân Tần-Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ cùng 3 đồng chí Công an xã Điền Mỹ dùng ca nô nhanh chóng đến nhà ông Nguyễn Văn Thảo (trú tại thôn Thượng Sơn) để hỗ trợ.

Ông Hoàng Xuân Tần tâm sự: "Lúc đó mưa rất lớn, nước lũ dâng cao nhưng sự việc liên quan đến tính mạng con người nên chúng tôi không suy nghĩ nhiều. Tại thời điểm đó nước ngập cục bộ nhiều nơi nên chúng tôi tìm lối di chuyển nhanh, thuận lợi nhất.

Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí Công an dùng ca nô đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Ảnh: PV

Chúng tôi di chuyển trên ca nô khoảng 8km, mất khoảng 35 phút thì đến nơi hết ngập. Sau đó đưa bệnh nhân lên ô tô đến bệnh viện điều trị".

Ông Tần cho biết, sau khi được Chủ tịch UBND xã và Công an hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Thủy (vợ ông Thảo) đã thay mặt gia đình cảm ơn. "Hiện chồng tôi đã được hỗ trợ đưa đến bệnh viện điều trị kịp thời", bà Thủy nói.

Chính quyền địa phương hỗ trợ đưa ông Thảo đi bệnh viện. Ảnh: PV

Đại uý Đậu Việt Dũng - Trưởng Công an xã Điền Mỹ cho biết, hiện địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Toàn xã có 1.476 hộ, trong đó 151 hộ ngập sâu, 12 hộ bị sạt lở, 1 hộ sạt lở nặng. Những ngày qua Công an xã Điền Mỹ đã phối hợp các lực lượng triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ xảy ra.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trụ sở Công an xã Điền Mỹ bị ngập tầng 1, ảnh hưởng đến công tác và sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ. Vượt qua những khó khăn do mưa lũ, lực lượng công an luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm trước công việc và nhân dân.