Clip: Mưa xối xả nhiều ngày qua, nhiều huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh bị ngập cục bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến sáng ngày 30/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh sạt lở, ngập sâu nghiêm trọng. Ảnh: PV

Tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), mưa lớn kéo dài khiến một số cầu tràn bị ngập cục bộ, gồm: cầu rọc ông Ý, cầu Lim, cầu tràn đập Làng, xã Hương Bình; cầu tràn đập Úc, xã Hương Xuân; đường giao thông thôn trung thành, xã Điền Mỹ; tại Hương Sơn: ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông nội đồng; tại Vũ Quang: ngập một số tuyến đường giao thông nội vùng tại xã Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, khu tái định cư tổ 2 thị trấn.

Nhiều cầu tràn ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nước dâng cáo, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo. Ảnh: PV

Thông tin từ lãnh đạo Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Hương Khê, mưa lớn nhiều ngày qua, hơn 4.600 học sinh đã phải nghỉ học do mưa lũ. Những học sinh nghỉ học, các trường sẽ có phương án hỗ trợ học tập, củng cố kiến thức.

Các trường học tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh nước bắt đầu dâng cao, các em học sinh phải lội nước về nhà. Ảnh: PV

Tại huyện Vũ Quang mưa lớn khiến sạt lở một số tuyến đường giao thông tại thị trấn Vũ Quang, xã Đức Bồng, xã Đức Liên; sạt lở 2 điểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận thôn Liên Châu, xã Đức Liên với chiều dài khoảng 100m, hiện nay ngành đường sắt đã thông báo cấm tàu, huy động lực lượng, phương tiện để triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Tại huyện Cẩm Xuyên, sạt lở bờ sông Ngàn Mọ qua xã Cẩm Duệ với chiều dài 150m tại các thôn: Phương Tứ, Trung Thành, Quốc Tiến nhưng do đang mưa to nên huyện, xã chưa triển khai được phương án khắc phục.

Tại huyện Đức Thọ, trên địa bàn xã Đức Lạng có đường giao thông nông thôn Tân Quang sạt lấp đường khoảng 30m, đường Hà Cát - Vĩnh Yên xã sạt lề đường 2 điểm dài khoảng 40m; sạt lở đất vườn đồi 3 hộ tại thôn Hà Cát và 1 hộ tại thôn Vĩnh Yên.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Văn Hợp -Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hương Khê, cho biết: "Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Tường rào của trung tâm bị sập. Để đảm bảo an toàn cho các em, nhà trường đã yêu cầu hơn 500 học sinh phải ở lại trung tâm.

Chúng tôi đã liên hệ với phụ huynh, nhiều em học sinh đã được bố mẹ đưa về nhà an toàn".