Công an giúp người phụ nữ lấy lại 1 tỷ đồng suýt bị lừa

Ngày 7/3, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công một vụ giả danh công an lừa đảo của người dân 1 tỷ đồng.

Nhờ có sự vào cuộc kịp thời của công an mà chị H. đã không bị mất 1 tỷ đồng.

Trước đó, lúc 17 giờ 3/3, chị L.T.H. (SN 1970, trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) đã đến Công an xã Diễn Yên trình báo, trong chiều cùng ngày, chị bị một đối tượng gọi tự xưng là "Đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm kinh tế Công an tỉnh Nghệ An".



Tiếp đó, đối tượng này thông báo, chị H. có một số tiền lớn gửi tại Ngân hàng Agribank bị rò rỉ thông tin, nếu không kịp thời khắc phục bảo mật sẽ mất toàn bộ số tiền trên.

Sau đó đối tượng yêu cầu chị H. cung cấp thông tin cá nhân liên quan, đồng thời yêu cầu chuyển số tiền 1 tỷ đồng trong tài khoản của chị sang số tài khoản 10887516758 mang tên Đỗ Văn Quỳnh tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Để tránh bị lộ, đối tượng yêu cầu chị H. không được để người khác biết.

Ngay sau đó, chị H. đến Ngân hàng Agribank ở địa phương chuyển 1 tỷ đồng theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi chuyển tiền, chị H. đã liên lạc lại để xác nhận, nhưng đầu dây bên kia đã chặn liên lạc. Nghi ngờ mình bị lừa, chị H. đã nhanh chóng đến Công an xã Diễn Yên để trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Diễn Yên đã báo cáo lên lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu để phối hợp xử lý. Ngay sau đó, Công an huyện Diễn Châu đã phối hợp với Công an xã Diễn Yên nhanh chóng phối hợp Ngân hàng Agribank tiến hành xác minh, yêu cầu tạm ngừng giao dịch chuyển tiền của chị H. để xác minh, điều tra. Qua đó, ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của kẻ xấu.

Ngày 6/3, Công an huyện Diễn Châu, Công an xã Diễn Yên đã phối hợp với Ngân hàng Agribank trao trả lại số tiền 1 tỷ đồng cho gia đình chị H.