Đi đòi nợ, người đàn ông bị con nợ sát hại, chôn xác phi tang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn xã Đồng Tâm.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: H.G.

Theo điều tra ban đầu, chiều 30/6, ông T (33 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng) đã đến nhà ông Lê Đức Đông (51 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm) để đói tiền mà ông Đông đã vay mượn trước đó.



Trong lúc đòi nợ, giữa ông Đông và ông T xảy ra mâu thuẫn. Đông được cho là đã dùng búa đánh vào đầu khiến ông T tử vong. Sau đó, ông Đông đưa thi thể nạn nhân chôn xuống đất để phi tang.

Thấy ông T bị mất liên lạc, chiều 2/7, gia đình đã đến Công an huyện Đồng Phú trình báo. Nhận tin báo, Công an huyện Đồng Phú đã vào cuộc điều tra, mời ông Đông đến trụ sở làm việc và đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Lời khai của kẻ giết bạn gái 19 tuổi tại nhà nghỉ

Liên quan vụ cô gái 19 tuổi bị giết ở nhà nghỉ xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, ngày 3/7, lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thường (33 tuổi) về tội Giết người. Đồng thời, Công an huyện bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.Hà Nội) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Văn Thường. (Ảnh: T.D.). Nguồn: Dân Trí

Theo cơ quan chức năng, tại trụ sở điều tra, Thường khai nhận có quan hệ tình cảm với chị V.H.N.T. (19 tuổi). Quá trình yêu nhau, cả hai xảy ra mâu thuẫn, nên hắn nảy sinh ý định sát hại bạn gái rồi tự tử.

Rạng sáng 27/6, Thường đến nhà nghỉ An Bình (ở xã Ngọc Hồi), mang theo dao, giấu ở dưới gối rồi gọi bạn gái đến. Khi đến nơi, chị T. bị Thường trách móc vì đến muộn. Thường cũng bực tức khi nhiều câu hỏi của anh ta không được bạn gái trả lời.

Tuy nhiên, mâu thuẫn trên được bỏ qua. Thường nằm ôm bạn gái nhưng thấy chị T. nhắn tin cho người khác. Nhớ lại việc đang "ôm" khoản nợ, Thường nảy sinh ý định giết chị T. rồi tự sát.

Ngay sau đó, nghi phạm dùng dao tước mạng sống của chị T. Gây án xong, đối tượng tự cứa dao vào cổ và tay để tự tử nhưng bất thành. Vụ án được chủ nhà nghỉ phát hiện, trình báo cơ quan chức năng.

4 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình tham gia đánh bạc

Ngày 3/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Huệ - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình xác nhận, 4 cán bộ đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi đánh bạc.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, nơi công tác của 4 cán bộ đánh bạc trong ngày làm việc. Ảnh: Trần Anh

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 26/6, khi nhóm người của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đang đánh bạc ở một nhà hàng trên đường Hữu Nghị (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang.

"Hiện chúng tôi đang chờ văn bản cụ thể từ Công an TP.Đồng Hới rồi sẽ xử lý theo quy định pháp luật", ông Nguyễn Huệ cho biết.

Liên quan tới hành vi này, trước đó vào đầu tháng 4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đồng Hới khởi tố ông Lê Hồng Quân - cán bộ Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về tội "Đánh bạc" theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát hình sự bắt nhóm "giang hồ nông trường" ở Phú Quốc

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 3/7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an vừa phối hợp cùng Phòng CSHS, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an TP.Phú Quốc đồng loạt triển khai nhiều mũi công tác, tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở các đối tượng phạm tội trong băng nhóm "giang hồ nông trường" Phú Quốc.

Nhóm "giang hồ nông trường" Phú Quốc, do đối tượng Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ "Công", SN 1987; thường trú: ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cầm đầu cùng các đàn em là Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ "Bò", SN 1987; quê quán Hà Tĩnh, tạm trú TP.Phú Quốc) và Nguyễn Trọng Hải (tức Hải "Vũng Tàu"; quê quán Bà Rịa-Vũng Tàu, tạm trú TP.Phú Quốc).



Thượng tá Lê Vinh Tùng (áo thun xanh, bên phải) - Phó trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự và thượng tá Trương Sa My (áo thun đỏ) - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang trực tiếp khai thác thông tin đối tượng Vũ "Công". Ảnh: CACC

Các mũi công tác do thượng tá Lê Vinh Tùng - Phó trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự và thượng tá Trương Sa My - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Tổ trưởng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang tại TP.Phú Quốc trực tiếp chỉ huy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phan Mạnh Trường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; đại tá Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang.

Đối tượng Nguyễn Phi Vũ (Vũ "Công"), đối tượng cầm đầu nhóm "giang hồ nông trường" ở Phú Quốc bị bắt. Ảnh: CACC

Vũ "Công" là đối tượng cầm đầu băng nhóm, gồm hàng chục đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động mạnh động, liều lĩnh, bản thân Vũ "Công" có 2 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và "Trộm cắp tài sản".

Theo nguồn tin, nhóm Vũ "Công" và đàn em nổi danh là nhóm "giang hồ nông trường". Vũ "Công" và Vũ "Bò" và đàn em có nhiều tiền án, tiền sự và hoạt động theo kiểu băng nhóm, dễ phát sinh nhiều mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Đàn em Vũ "Công" gồm các đối tượng Nguyễn Tấn Tường (Cá Chốt), Trần Hữu Tèo (Gà Rừng), Trần Xuân Tuyến bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ đánh, gây thương tích Nguyễn Thành Dạng, vào ngày 17/4, tại một quán nước nằm trên đường Ngô Quyền thuộc khu phố 8, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, Kiên Giang. Ảnh: CACC

Điển hình, như vụ đánh nhau vào ngày 18/4, tại tổ 9, ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc. Xuất phát từ mâu thuẫn trong vụ việc Nguyễn Thành Dạng (SN 2001; nơi thường trú: Ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm) bị một nhóm người của Nguyễn Văn Son, Nguyễn Tấn Tường (Cá chốt), Trần Hữu Tèo (Gà Rừng), Nguyễn Văn Khanh (Cu Em), Trần Xuân Tuyến thuộc nhóm của Vũ "Công", đánh gây thương tích xảy ra vào ngày 17/4, tại một quán nước nằm trên đường Ngô Quyền thuộc khu phố 8, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc và nghi ngờ do Vũ "Công" chỉ đạo.

Từ đó nhóm bạn của Dạng gồm: Lý Quốc Dương, Lý Thái Quí, Dương Minh Duy, Trịnh Gia Trọng, Lê Công Hậu, Nguyễn Gia Lạc, Nguyễn Đông Phương, Triệu Thanh Sang bàn bạc rủ nhau mang hung khí gồm dao, vỏ chai bia thủy tinh đi tìm nhóm Vũ "Công" để đánh, chém trả thù cho Dạng.

21h, ngày 18/4, thấy nhóm của Vũ "Công" đang nhậu tại quán cháo má heo "Bia sệt Ốc 30k Tuyền Duy 2" thuộc ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương) nhóm bạn của Dạng xông vào tấn công. Lý Quốc Dương cầm dao chém Vũ "Bò" bị thương ở tay.

2 đàn em thân tín của Vũ "Công": Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ “Bò”) và Nguyễn Trọng Hải (tức Hải “Vũng Tàu”) bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Thấy đàn em bị chém thương tích, với vai trò "anh lớn" của nhóm nông trường mà bị nhóm thanh thiếu niên đánh úp, nên Vũ "Công" và đồng bọn cầm ghế nhựa, vỏ chai, gạch rượt đuổi nhóm Lý Quốc Dương trên đường tuyến tránh thuộc xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc để đánh trả lại.

Địa điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu, vị trí xảy ra vụ việc là tuyến đường tránh Dương Đông, là tuyến huyết mạch nối xã Cửa Dương với phường Dương Đông, xã Dương Tơ và xã Bãi Thơm, hai bên đường có nhiều hộ dân sinh sống, hoạt động buôn bán, kinh doanh.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm tối, nhiều người dân đang sinh sống tại khu vực rất hoang mang, lo sợ không dám ra khỏi nhà vì có nhiều thanh niên cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau. Vụ việc trên đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Các đối tượng trong nhóm Lý Quốc Dương tấn công nhóm Vũ "Công", Vũ "Bò" tại quán cháo má heo “Bia sệt Ốc 30k Tuyền Duy 2” thuộc ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc). Ảnh: CACC

Vụ án "Gây rối trật tự công cộng" được khởi tố, điều tra. Nguyễn Phi Vũ (tức Vũ "Công"); Lý Thái Quí, Dương Minh Duy, Trịnh Gia Trọng, Lê Công Hậu, Nguyễn Gia Lạc bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đối với những đối tượng với 16 tuổi, cơ quan điều tra sẽ đề xuất xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Trọng Vũ (tức Vũ "Bò"), Nguyễn Trọng Hải (tức Hải "Vũng Tàu") bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích do liên quan đến vụ án xảy ra vào ngày 6/7/2018 tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc.

Các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thành Dạng (SN 2001; nơi thường trú: Ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc) bị đánh gây thương tích vào ngày 17/4, tại một quán nước nằm trên đường Ngô Quyền thuộc khu phố 8, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam: Nguyễn Tấn Tường (Cá Chốt), Trần Hữu Tèo (Gà Rừng), Trần Xuân Tuyến về hành vi "cố ý gây thương tích".

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc, nhiều người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (3/7), nguồn tin từ lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm vừa xảy ra vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong.

Tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: Thu Huyền

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h sáng 3/7, chiếc xe khách biển số ở TP.HCM chạy hướng từ TP.HCM ra Khánh Hòa, khi đến đoạn km 9, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa, thuộc cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thì xe khách bất ngờ tông chiếc xe tải (đang xác minh danh tính) chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người trên xe khách tử vong, 6 người bị thương nhẹ. Ngoài ra, chiếc xe tải lao xuống vực.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng cứu hộ cứu nạn và công an địa phương có mặt kịp thời để hỗ trợ người đi cấp cứu, phân luồng giao thông. Những người bị thương đang được đưa đến Trung y tế huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) điều trị.

Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xác minh danh tính các nạn nhân.

Trước đó vào đêm 23/6, ôtô 5 chỗ đang lưu thông theo hướng Nha Trang - Cam Ranh trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (đoạn qua xã Cam Phước Đông, TP.Cam Ranh) thì bị xe container chạy cùng chiều tông vào phía sau đuôi. Vụ tai nạn khiến 2 người chết.

Được biết, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm được đầu tư theo hình thức PPP (hình thức đối tác công tư), có chiều dài tuyến 49,1km, quy mô 4 làn xe, với nền đường rộng 17m và không có làn dừng khẩn cấp, khởi công tháng 9-2021 với tổng đầu tư 5.524 tỷ đồng. Ôtô được phép chạy tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h. Tuyến cao tốc được thông xe chính thức vào ngày 19/5.