Hai căn biệt thự ở Hà Nội bị trộm đột nhập

2 đạo chích thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 27/6, Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Danh Tình (SN 1991; trú tại Đốc Tín, Mỹ Đức) và Trịnh Bá Đỉnh (SN 1990; trú tại Dương Nội, Hà Đông) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của một số người dân về việc bị trộm đột nhập vào biệt thự ở Khu đô thị Tatco Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm lấy trộm nhiều tài sản có giá trị khiến ai cũng hoang mang, lo sợ bị trộm “ghé thăm.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Tình và Đỉnh là thủ phạm nên đã lần lượt bắt giữ các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, ngày 5/6, đã đột nhập vào một biệt thự tại Khu đô thị Tatco Xuân Phương lấy trộm 1 máy tính xách tay Macbook, 2 điện thoại di động Huawei, 1 điện thoại di động Iphone 7 Plus; 1 điện thoại di động Iphone 8 Plus, 1 điện thoại di động OPPO, 1 máy ảnh Canon 700D và khoảng 15 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đột nhập vào một biệt thự khác cũng ở trong Khu đô thị Tatco Xuân Phương lấy trộm 1 điện thoại di động Iphone 7 Plus và 1 điện thoại di động Redmi K20 Pro.