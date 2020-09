Hải Dương: Công an vào cuộc làm rõ vụ ném vỡ kính chắn gió xe tải

Cụ thể, đã có 3 doanh nghiệp vận tải gồm: Công ty Cổ phần PI Logistics (Hà Nội), Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Hiệp Long (Hải Phòng), Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận Vận tải Khánh Ngọc (Hải Phòng) đã nộp đơn trình báo lên cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) và Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) với nội dung phản ánh việc lái xe của họ bị ném vỡ kính chắn gió khi đang di chuyển trên QL5 qua địa bàn huyện Kim Thành liên tiếp trong các ngày vừa qua.

Đối tượng ném kính chắn gió gây nguy hiểm cho lái xe và gây mất ATGT.

Theo đó, khi các phương tiện vận tải của các doanh nghiệp trên di chuyển trên QL5 theo hướng Hải Phòng-Hà Nội, qua địa bàn thị trấn Phú Thái, xã Kim Xuyên đã bị một số đối tượng chưa rõ danh tính dùng vật thể lạ ném vào kính chắn gió của ô tô gây nguy hiểm trực tiếp đến lái xe và phương tiện khi đang lưu thông trên quốc lộ. Việc làm của các đối tượng trên đã gây thiệt hại làm vỡ kính chắn gió, gây mất an toàn giao thông trên tuyến QL5.

Theo phản ánh của lái xe tải, do điều kiện trời tối nên không rõ mặt của các đối tượng gây ra sự việc trên. Sau khi ném vỡ kính ô tô, các đối tượng đã lên xe máy bỏ chạy.

Anh Vũ Tiến Định, lái xe của Công ty Cổ phần PI Logistics (Hà Nội) cho biết, chính anh cũng gặp trường hợp tương tự vào tối 29/8 trong quá trình lưu thông trên QL5 đoạn qua thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành. Sau vụ việc, xe của anh Định bị vỡ phần kính trước. Rất may lái xe không bị thương tích gì. Nhưng theo anh Định, việc này rất nguy hiểm khi phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao rất có thể xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các doanh nghiệp vận tải đã có đơn trình báo gửi các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra, xử lý và ngăn chặn việc làm nguy hiểm trên.

Hiện sự việc đã được cơ quan Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương thụ lý, giải quyết theo quy định.