Hai nhóm thiếu niên hẹn nhau ra chợ đầu mối Thủ Đức chém nhau vì cãi nhau trên mạng

Sáu thiếu niên bị Công an TP.Thủ Đức tạm giữ để tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra hỗn chiến. Ảnh: CACC

Chiều 15/9, đại diện Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp cùng Công an phường Tam Bình ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến giữa hai băng nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn.

Hung khí do 2 nhóm thiếu niên dùng để giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: CACC

Trước đó, khuya ngày 14/9, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP.Thủ Đức) nhận được tin báo có hai nhóm thanh thiếu niên (khoảng 30 người, từ 15-20 tuổi) chuẩn bị hỗn chiến ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (phường Tam Bình).

Tổ trinh sát nhanh chóng phối hợp cùng tổ phòng chống tội phạm Công an phường Tam Bình xuống hiện trường, phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên, trên tay cầm nhiều hung khí chuẩn bị lao vào hỗn chiến.

Ngay lập tức, tổ công tác ập vào kiểm tra. Thấy công an, nhóm này vứt hung khí, lên xe máy bỏ chạy. Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi. Sáu người bị công an đưa về trụ sở công an làm việc, số còn lại bỏ chạy.

Nguyên nhân ban đầu được Công an TP.Thủ Đức xác định do hai nhóm này cự cãi nhau trên mạng xã hội. Hiện công an đang truy xét những người liên quan, xử lý.