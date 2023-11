Công an tỉnh Bình Dương tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng vào ngày 10/11.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động thượng tá Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Chánh Thanh tra Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh.

Hai nữ sĩ quan cấp hàm thượng tá của Công an tỉnh Bình Dương được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Ảnh Công an Bình Dương

Điều động, bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động thượng tá Nguyễn Tôn Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương.

Điều động, bổ nhiệm thượng tá Trần Ngọc Công, Phó Trưởng phòng Hậu Cận đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bình Dương.

Bổ nhiệm thượng tá Ngô Trọng Sáng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương.