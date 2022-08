Hai Phó Chủ tịch Quốc hội nhận Huy hiệu cao quý

Tại buổi Lễ, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố các Quyết định trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 2/9 tặng các đảng viên: Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và Thượng tướng Võ Trọng Việt, nguyên Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Hai Phó Chủ tịch Quốc hội (người cầm hoa) nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh Quốc hội

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương. (Nguyên Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt vì lý do sức khỏe không tham dự nên Huy hiệu sẽ do Chi bộ Quốc phòng và An ninh trao tặng sau).

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lễ trao tặng càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí cả nước đang kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta có được như ngày hôm nay là nhờ sự hy sinh, cống hiến của toàn dân, toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã có 40 năm liên tục cống hiến cho Đảng, cho đất nước trên nhiều cương vị, vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê Hậu Giang. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính tị khóa XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV, XV.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương sinh năm 1961, quê Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV. Sự nghiệp của ông gắn liền với con đường binh nghiệp, giữ nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau trong quân đội. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội, ông là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Theo quy định của Đảng, những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên sẽ được tặng Huy hiệu Đảng.