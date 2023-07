Hải Phòng: Bắt Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hải Phòng: Bắt Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Đức Phương (SN 1976), Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, thuộc Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 2 (trụ sở tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng).