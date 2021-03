Hải Phòng: Bắt nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, kéo lê dao dọc đường

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào khoảng 21h ngày 24/3 trên đường Bùi Viện, quận Dương Kinh, Tổ công tác Đội CSGT số 2 đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lạng lách, đánh võng.

Nhóm thanh thiếu niên đi xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng tay cầm thanh kim loại gắn dao bầu kéo lê dọc đường.

Trong nhóm trên, có 1 xe mô tô (dùng khẩu trang che biển kiểm soát) chở 3 người, hai người ngồi sau cầm theo 2 thanh kim loại dài 1,8m có gắn dao bầu, vừa chạy vừa kéo lê trên mặt đường khiến nhiều người đi đường hoảng sợ.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đến ngã tư Đồng Xá, đường Bùi Viện, Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được 3 đối tượng chở nhau trên xe gắn máy biển kiểm soát 15AA– 224.70 gồm: Đoàn Hữu D (thường trú tại 32/435A Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Đ (thường trú tại 84/154 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng), Nguyễn Trí Đ. (thường trú tại 19A/22/274 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng).

Cả 3 nam thanh niên đều sinh năm 2005. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, phương tiện, tang vật cho Công an phường Thành Tô, quận Hải An giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối tượng lạng lách đánh võng trên đường Lê Hồng Phong bị bắt giữ

Trước đó, vào hồi 20h45' ngày 24/5, tổ công tác Đội CSGT số 2 cũng đã bắt giữ 1 trường hợp là Nguyễn Anh K. (SN 2006, thường trú tại 1/681 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng) điều khiển xe gắn máy không đeo biển kiểm soát, xe không có gương chiếu hậu bên trái, lạng lách đánh võng trên đường Lê Hồng Phong. Sau khi bị bắt giữ, Tổ công tác kiểm tra phương tiện phát hiện biển kiểm soát 15AA – 219.84 được để trong cốp xe.

Cũng trong tối 24/3, Trạm CSGT Lưu Kiếm - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phát hiện và bắt giữ Bùi Việt A. (SN 2003), điều khiển xe mô tô BKS 15G1-05134 chở theo Hoàng Vũ Minh T. (SN 2003) cùng ở xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng có hành vi không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng trên đường tỉnh 359 Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Trạm CSGT Lưu Kiếm bắt giữ trường hợp sử dụng xe mô tô lạng lách, đánh võng.

Như vậy, mặc dù sau hơn 1 tuần lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt triển khai thực hiện Kế hoạch Tổng kiểm soát phương tiện xe mô tô, xe máy quyết liệt, nhưng tình trạng thanh thiếu niên điều khiển loại phương tiện này tụ tập, lạng lách đánh võng trên đường giao thông vẫn xảy ra. Đáng chú ý, nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô khi chưa đủ độ tuổi quy định. Điều này không chỉ do bản thân người vi phạm mà còn là trách nhiệm liên đới của gia đình, cha mẹ đã buông lỏng việc quản lý con em mình.