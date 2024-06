Hải Phòng: Hàng trăm hécta hoa, cây cảnh ngập úng, hầu hết các tuyến phố nội thành bị ngập úng nặng do mưa lớn

Theo đó, do trận mưa lớn xuất hiện từ 4h sáng 9/6 kéo dài đến chiều cùng ngày đã gây úng lụt cục bộ cho lúa và hoa màu ở huyện An Dương. Theo thống kê của Hội Nông dân huyện An Dương, ước tính đã có hơn 230ha hoa, cây cảnh trên địa bàn toàn huyện bị ngập úng do mưa lớn.

Nông dân xã Đặng Cương, huyện An Dương dồn sức tiêu úng cho hoa, cây cảnh. Ảnh: CTTDT HAN.

Trong đó phần lớn diện tích này đều là đào cảnh và quất cảnh, điều quan trọng nhất lúc này là làm sao để rút nước càng nhanh càng tốt. Vì vậy, các hộ nông dân đang dồn sức, sử dụng các loại máy bơm nước để tiêu úng cho cây trồng.

Trước diễn biến thời tiết gây ngập úng, Phòng NN&PTNT huyện phối hợp cùng các đơn vị, các xã, thị trấn cùng các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tiêu úng. Được biết, ngay từ sáng sớm ngày 9/6, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thuỷ lợi An Hải đã phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Dương vận hành các trạm bơm nội đồng để tiêu úng; đồng thời mở các cống dưới đê đểu tiêu nước đệm trên các kênh, mương lớn.

Dự kiến, nếu hệ thống điện cung cấp ổn định, thời tiết không có những diễn biến phức tạp thì đến ngày 10/6 sẽ cơ bản xóa được các điểm ngập úng cục bộ trên địa bàn huyện.

Trước đó, từ 2h sáng 9/6, TP.Hải Phòng có mưa lớn kèm theo sấm, chớp. Mưa to kéo dài nhiều giờ đồng hồ đã khiến rất nhiều tuyến đường, khu dân cư của thành phố bị ngập lụt nghiêm trọng.

Cơn mưa lớn đúng vào thời điểm rạng sáng khi người dân vẫn đang ngủ, nước dâng cao nhanh chóng gây lụt tràn vào nhà khiến người dân không kịp trở tay, nhiều đồ đạc trong nhà bị ngập nước. Đến sáng hẳn, mưa lớn vẫn chưa có chiều hướng giảm.

Vào thời điểm người dân phải ra khỏi nhà để đi làm, mưa lớn đã khiến giao thông hỗn loạn, ùn tắc nhiều điểm. Đường ngập cao khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn. Nhiều xe máy, ô tô khi đi qua điểm ngập nước đã bị chết máy.

Đường phố Hải Phòng ngập trong “biển nước”. Ảnh: BVPL.

Nhiều khu dân cư trên địa bàn TP.Hải Phòng ngập lụt nặng. Nhiều tuyến đường ngập sâu khoảng 30-40cm như: Lạch Tray, Đình Đông, Trung Lực , Đoàn Kết, Lê Lợi, Lê Đại Hành, Điện Biên Phủ, Lương Khánh Thiện.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã huy động toàn bộ công nhân viên của các cống ứng trực 100% để điều tiết mực nước tại các cánh cống; hạ thấp mực nước trong các mương hồ điều hòa xuống mức thấp nhất có thể; vớt rác tại các cửa thu, miệng ga hàm ếch để nước rút nhanh; mở ga thoát nước tại các vị trí xung yếu để tăng cường khả năng tiêu thoát nước.