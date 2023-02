Hải Phòng: Phát hiện lô thiết bị y tế giả trị giá gần 1,2 tỷ đồng

Cụ thể, qua công tác nắm bắt thông tin, ngày 4/2, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng đã phát hiện tại kho chứa hàng của Công ty cổ phần vật tư trang thiết bị y tế Việt Pháp (địa chỉ số 170 Thư Trung, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) lô hàng thiết bị y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tang vật trong vụ việc được lực lượng chức năng thu giữ.

Lô thiết bị trên, gồm 200 máy đo đường huyết mang nhãn hiệu On Call EZ IV; 197 máy đo đường huyết mang nhãn hiệu On Call Plus, tài liệu hướng dẫn sử dụng On Call EZ IV, thẻ quy định bảo hành, bảng quy đổi và đánh giá kết quả đo đường huyết,…và một số thiết bị y tế khác, trị giá hàng hóa gần 1,2 tỷ đồng.

Trong đó, 197 sản phẩm là thiết bị đo đường huyết nhãn hiệu On Call Plus đã đóng gói, sang mới vỏ bao bì, nhãn mác và các tài liệu đi kèm không được sự đồng ý hay ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hàng.

Bên cạnh đó, dựa trên kết quả thẩm tra xác minh và giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hải Phòng, 197 sản phẩm trên có vỏ hộp bao bì, tem nhãn dán trên sản phẩm và các tài liệu đi kèm là giả.

Hiện, toàn bộ hồ sơ và tang vật đã được Cục Quản lý thị trường Hải Phòng chuyển giao cho Cơ quan điều tra, Công an TP Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.