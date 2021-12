Hải Phòng: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho hội viên Hội Nông dân

Tham gia buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày về thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên phạm vi cả nước và thành phố trong thời gian qua, những nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, cán bộ tuyên truyền cũng giới thiệu cách phân biệt hệ thống báo hiệu đường bộ, cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện, cách nhận biết điểm mù của xe ô tô… để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Đồng thời chỉ ra các lỗi vi phạm giao thông thường gặp của người điều khiển xe cơ giới và mức xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP đối với các lỗi vi phạm điển hình như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm…

Đông đảo hội viên Hội Nông dân TP Hải Phòng tham gia hội nghị phổ biến kiến thức ATGT. Ảnh: CAHP

Ông Nguyễn Văn Kiên- hội viên Hội Nông dân TP Hải Phòng cho hay, sau khi dự hội nghị, ông đã vỡ lẽ ra nhiều điều khi điều khiển xe máy tham gia giao thông. "Trước đây, đi đám cưới uống 1 chút rượu ông Kiên vẫn cầm lái. Nhưng sau khi được nghe, phổ biến các kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn tôi đã hiểu ra việc mình uống rượu, nhưng vẫn cầm lái là vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Vừa không đảm bảo an toàn cho mình lại có thể gây tai nạn cho người khác…", ông Kiên nói.

Cũng như ông Kiên, rất nhiều hội viên Hội Nông dân TP Hải Phòng khác rất phấn khởi khi hàng năm được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện, mở các lớp phổ biến kiến thức về trật tự an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Ánh- một hội viên Hội Nông dân TP Hải Phòng cho hay: Tôi mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thường xuyên tổ chức nhiều hội nghị hơn nữa để cho người dân nắm được chủ trương, pháp luật của nhà nước mỗi khi tham gia giao thông. Hiện trên địa bàn xuất hiện hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định đi vào làn đường dành cho xe ô tô, lạnh lách đánh vọng với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước tình trạng số người thiệt mạng do tai nạn giao thông gia tăng đáng báo động kể trên, để kiềm chế tai nạn, giảm số người thương vong do tai nạn giao thông, tôi đề nghị các cơ quan chức năng TP Hải Phòng phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, các nhà trường, cha mẹ học sinh ký cam kết không được để xảy ra hiện tượng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; học sinh tụ tập, không đội mũ bảo hiểm điều khiển phương tiện giao thộng lạng lách trên đường.

Theo Ban an toàn giao thông, Hải Phòng hiện có hàng chục tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Các tuyến đường này có QL5, QL 10; tỉnh lộ 359, 356 và các tuyến đường, phố như Bùi Viện, Nguyễn Trường Tộ, Võ Nguyên Giáp, Đình Vũ, Lê Thánh Tông, Nguyễn Văn Linh… Từ đó, Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng cũng yêu cầu lực lượng Công an cần tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, các tuyến đường liên huyện, liên xã thường xảy ra tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua. Công an TP Hải Phòng cần tiếp tục tập trung lập các chuyên đề xử lý nghiêm các đối tượng là thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy phóng tốc độ cao, lạng lách trên đường.