Hamas ra 3 điều kiện cho Israel để trả tự do cho các con tin

Các chiến binh Hamas. Ảnh Saba

Phó Chủ tịch Phong trào Hamas ở Gaza cho biết, 3 điều kiện nói trên bao gồm "cứu trợ cho người dân của chúng tôi; chấm dứt chiến tranh và trao đổi tù nhân”.

Ông Khalil al-Haiya cũng lưu ý rằng, không có "thỏa thuận nào có thể đạt được trong khi Israel từ chối việc đưa lực lượng đang chiến đấu ở Gaza rút lui và quay trở lại Israel. Tel Aviv trước đó đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Ông Khalil al-Haiya nói, sau gần 5 tháng chiến tranh, các chiến binh Hamas vẫn đang truy lùng binh sĩ Israel - những người đến nay đã thất bại để đạt được các mục tiêu ở Gaza.

Lãnh đạo Hamas lập luận rằng, vì không thiết lập được quyền kiểm soát ở miền bắc và miền trung Dải đất này, Israel cũng sẽ thất bại ở Rafah vì "người dân Palestine vẫn tiếp tục phản kháng, bất chấp các điều kiện bi thảm".

Theo số liệu chính thức được Cơ quan Y tế Gaza, ít nhất 29.000 người Palestine - không phân biệt dân thường và chiến binh - đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ ngày 7/10/2023. Trong khi đó, khoảng 1.200 người ở Israel đã thiệt mạng khi Hamas tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào nước này trước đó.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/2, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephane Dujarric khẳng định, cơ quan này quyết tâm tiếp tục kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza, sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết do Algeria đề xuất.

Ông Dujarric cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên quyền phủ quyết được sử dụng trong Hội đồng Bảo An liên quan đến cuộc chiến của Israel ở Gaza. Tuy nhiên Liên Hợp Quốc sẽ "liên tục kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Gaza”. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thư ký Antonio Guterres mong muốn Hội đồng Bảo an sẽ đoàn kết và có tiếng nói chung.

Dự thảo nghị quyết do Algeria đề xuất kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Dải Gaza chi nhận được 13 phiếu ủng hộ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ - đồng minh chủ chốt của Israel đã bỏ phiếu chống trong khi Anh bỏ phiếu trắng, do đó, dự thảo nghị quyết đã không được thông qua.