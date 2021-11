Hàn Ni, Vy Oanh đề nghị công an bảo vệ sau khi tố cáo CEO Nguyễn Phương Hằng

Ngày 5/11, thông tin từ nhà báo Hàn Ni và ca sĩ Vy Oanh cho biết, hai người này đã gửi đơn lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật để bảo vệ bản thân và những người thân trong gia đình trước hành vi đe doạ, xúc phạm từ fan hâm mộ của CEO Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM).

CEO Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: FB nhân vật

Nhà báo Hàn Ni đã có đơn tố giác và sau đó có đơn yêu cầu khởi tố vụ án về các tội danh "Làm nhục người khác", "Vu khống" và"Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương.

"Sau khi có động thái tố giác bà Phương Hằng tới các cơ quan chức năng trong đó có Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, rất nhiều người ủng hộ bà Phương Hằng thường xuyên gọi điện, nhắn tin vào trang fanpage cá nhân của tôi đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thậm chí đe dọa cả sức khỏe, tính mạng của tôi và gia đình" - nhà báo Hàn Ni viết.

Ca sĩ Vy Oanh tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 25/10. Ảnh: NVCC

Phía ca sĩ Vy Oanh cũng cho biết thêm, những phát ngôn và hành động gần đây của bà Phương Hằng đều tỏ thái độ coi thường pháp luật. Trong đó, bà Phương Hằng thách thức sẽ lên danh sách và đến tận nơi (nhà riêng và cơ quan) để đi "thăm" gặp trực tiếp, livestream, tặng hoa, kem chống nhục cho những người đã tố cáo bà Hằng ra các cơ quan pháp luật.

"Bản thân tôi cũng là một người tố cáo hành vi vi phạm của bà Phương Hằng, nếu sự việc "thăm " gặp thật sự xảy ra có thể dẫn đến rất nhiều hệ lụy sau đó...."- Vy Oanh viết.

Ngoài ra, trong đơn đề nghị được bảo vệ, nhà báo Hàn Ni và ca sĩ Vy Oanh cũng lên tiếng về việc CEO Nguyễn Phương Hằng cùng một đoàn xe (có khoảng 50 người) với hàng chục Youtuber và hàng ngàn người dân tụ tập, gây mất an toàn trật tự nơi cộng công ở Long An - trong khi dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh thành phía Nam vẫn còn đang vô cùng căng thẳng. Theo đó, Cơ quan Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phải cử lực lượng tới hiện trường để thiết lập trật tự, tránh những hành động quá khích của những người có mặt tại đó.

Nhà báo Hàn Ni cho biết liên tục bị nhắn tin đe doạ sau khi tố cáo CEO Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: FB nhân vật.

Vì vậy, để ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi xâm hại về tính mạng, sức khỏe danh dự, nhân phẩm, tài sản, lợi ích hợp pháp của người tố giác tội phạm và người thân thích của người tố giác tội phạm, nhà báo Hàn Ni và ca sĩ Vy Oanh đã làm đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM áp dụng các biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Cũng trong chiều cùng ngày, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) đã nhận được đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM.

Trước đó, vào ngày 26/10, nhà báo Nguyễn Đức Hiển đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông.

Ngoài đơn tố giác, ông Hiển cũng cung cấp hồ sơ, tài liệu thu thập được để tố giác hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng.