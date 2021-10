Nhà báo Hàn Ni yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Đặng Thị Hàn Ni (sinh 1977, nhà báo công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) đã có đơn đề nghị Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đơn tố giác tội phạm của bà Ni gửi đi ngày 10/9/2021.



Theo đó, bà Hàn Ni đã tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (sinh 1971 – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), có hành vi vu khống, bịa đặt, xúc phạm và lợi dụng quyền tự do dân chủ gây tổn hại danh dự, nhân phẩm đối với cá nhân bà Đặng Thị Hàn Ni.

Nhà báo Hàn Ni. Ảnh: FB nhân vật

Theo bà Hàn Ni: "Trong suốt 7 tháng qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã dùng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok và các trang thông tin điện tử để liên tục phát sóng trực tiếp (livestream) chửi bới, lăng mạ nhiều tổ chức, cá nhân.

Trong đó, có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và Công an tỉnh Bình Dương, tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài, văn nghệ sĩ, báo chí, luật sư… và bản thân tôi. Bà Hằng đã dùng những lời lẽ thô tục để thóa mạ, vu khống, chà đạp danh dự, phẩm giá cá nhân tôi bằng thủ đoạn "thêu dệt" ra những câu chuyện, những thông tin hoang đường.

CEO Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng người bị nhà báo Hàn Ni tố cáo. Ảnh: FB nhân vật

Hành vi này của bà Hằng không những gây ra sự tổn thương sâu sắc đến danh dự nhân phẩm tôi và gia đình, khiến nhiều người quen, bạn bè đồng nghiệp hoài nghi về đạo đức và phẩm hạnh của tôi, mà còn gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận, làm mất niềm tin của người dân đối về đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước ta".

Ngày 10/9, bà Hàn Ni đã làm đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng lên Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM về hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng tại các buổi phát sóng từ ngày 3/9 đến 14/10/2021.

Ngày 28/9, Công an TP.HCM chuyển đơn của bà Ni đến Công an tỉnh Bình Dương, để Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Bình Dương đã mời bà Ni lên xác minh, làm việc về các nội dung liên quan đến đơn tố giác tội phạm của bà Ni. Tại buổi làm việc đó, bà Ni đã cung cấp lời khai kèm chứng cứ cho cơ quan điều tra theo biên bản giao nộp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử cùng ngày 15/10/2021.

Bà Ni cho rằng, đơn tố giác tội phạm của bà gửi đến Cơ quan CSĐT đến nay đã hơn 1 tháng. Bà Ni cũng đã cung cấp đầy đủ tài liệu hình ảnh, phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi phát sóng trực tiếp trên trang mạng xã hôi.

Rất nhiều mạng xã hội, các trang thông tin điện tử trên mạng xã hội khác phát lại các buổi livestream của bà Hằng, nhằm cố ý bịa đặt, vu khống, bằng thủ đoạn lợi dụng quyền tự do dân chủ nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm và làm nhục bà Ni, cùng nhiều cơ quan nhà nước, cá nhân khác.

Từ đó, bà Ni đã đề nghị Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bình Dương sớm có biện pháp ngăn chặn, sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý thích đáng những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật nhằm thực thi pháp luật, bảo vệ công lý, lập lại trật tự xã hội.