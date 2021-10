Hàn Quốc: Những điểm đến mê hoặc nhất mùa Halloween

Một màn trình diễn chào đón người dân và khách du lịch dịp Halloween tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Từ các địa điểm du lịch ám ảnh bị bỏ hoang đầy ma mị...

Đặc biệt vào thời điểm này trong năm khi Halloween (được coi là Lễ hội ma quỷ) đang đến gần, nhiều khách du lịch càng háo hức tới những nơi "ám ảnh" nhất như:

Lễ hội Halloween Zombie Run được giới trẻ Hàn Quốc ưa thích. (Ảnh: habkorea.net)

Ngôi nhà "ma ám" Yeongdeok: ở tỉnh Gyeongsang, cách Thủ đô Seoul 3 giờ đi tàu cao tốc KTX. Ngôi nhà "ma ám" Yeongdeok bị bỏ hoang trong suốt những năm 1900, trở thành một trong những địa điểm bị cho là "ma ám" nhất châu Á. Nó càng nổi tiếng hơn sau khi xuất hiện trong một dự án phim.

Khách du lịch tham quan Ngôi nhà "ma ám" Yeongdeok. (Ảnh: captainandclark)

Người ta tin rằng nơi đây bị "ám" bởi linh hồn hàng trăm binh sĩ tử vong trong trận chiến Inchon, dẫn tới nhiều câu chuyện nghi vấn mà một số cư dân địa phương kể lại như: có thể nghe thấy những giọng nói từ quá khứ vọng về; có "ma quỷ" quấy nhiễu gây ra những cái chết bí ẩn…

Đến những địa điểm du lịch như Công viên giải trí Yongma Land

Nhiều MV K-pop như "Like Ooh-Ahh" của ban nhạc nữ Twice, "Bar Bar Bar" của ban nhạc nữ Crayon Pop…đã được ghi hình tại Công viên giải trí Yongma Land bị bỏ hoang. (Ảnh: @shootingzomi)

Nằm tại khu vực núi Yongmasan của Thủ đô Seoul, Công viên giải trí Yongma Land mở cửa từ năm 1983 nhưng phải đóng cửa vào năm 2011 do kinh doanh kém. Sau đó nó trở thành một địa điểm du lịch khá cuốn hút cư dân Thủ đô và khách du lịch bởi sự quyến rũ và phông nền chụp ảnh đẹp.

Theo tin đồn thì nơi này bị "ám" bởi linh hồn một bé gái chết tại đây vào năm 2011, mà đó được cho có thể là lý do cuối cùng khiến công viên đóng cửa. Một số người nói thỉnh thoảng vẫn nghe thấy giọng nói của cô bé xấu số đó.

Cổng Dongnimmun được cho là nơi có các Goblins (yêu tinh) trú ngụ. (Ảnh: @cmontanez)

Cổng Dongnimmun (Cổng Độc lập): được xây dựng năm 1894 tại Seoul như một đài tưởng niệm, đến nay nơi này vẫn thu hút nhiều khách du lịch tới tham quan. Theo chuyện xưa kể lại, đây từng là nơi trú ngụ của Goblins (yêu tinh) rình mò "lấy đầu" người đi qua cổng (vào ban đêm).

Địa điểm du lịch đi vào nghệ thuật, phim ảnh

Người dân và khách du lịch tản bộ ban đêm, ngắm đài phun nước Rainbow trên cầu Banpo - cây cầu chính ở trung tâm Seoul, bắc qua sông Hàn. (Ảnh: blog.mykoreatrip)

Sông Hàn: nổi tiếng êm đềm, thu hút người dân và khách du lịch dạo chơi vào ban ngày và tản bộ vào ban đêm. Nhưng trong quá khứ sông Hàn từng là tuyến đường thủy cho nhiều tàu buôn ra vào Hàn Quốc. Bởi thế đã xảy ra các vụ cướp tàu khiến những người trên tàu bị sát hại và bị quăng xác xuống sông. Từ đó dẫn tới truyền thuyết về các Mul Gwishin ("ma nước") vẫn lảng vảng tìm người thế mạng.

Truyền thuyết Mul Gwishin ("ma nước") cũng được mô tả trong bộ phim viễn tưởng "bom tấn" của Hàn Quốc "The Host" (Quái vật sông Hàn) năm 2006. (Ảnh: thisisbarry)



Làng Yongin: là nơi được cho là nguồn gốc của những "Cheonyeo Gwishin" (hồn ma trinh nữ) mặc Sobok (tang phục truyền thống) vẫn lang thang khắp nơi. Các bậc cha mẹ thường kể lại truyền thuyết này theo kiểu hù dọa để khuyến khích con gái kết hôn. Trong một số phim truyền hình Hàn Quốc như Oh My Ghost, Arang và The Magistrate thậm chí còn có cả "Cheonyeo Gwishin" là nhân vật chính…

Làng Yongin thuộc thành phố vệ tinh Yongin của tỉnh Gyeonggi. (Ảnh: @khk0116_2018)

Ngày nay làng Yongin là một làng dân gian truyền thống nổi tiếng, nằm gần Công viên giải trí Everland lớn nhất Hàn Quốc. Vào mùa Hè các diễn viên thường tới đây trình diễn tái hiện lịch sử, hóa thân thành các Cheonyeo (trinh nữ) lướt đi như bay…

Một màn trình diễn của các diễn viên tại làng dân gian truyền thống Yongin. (Ảnh: thesmartlocal)