Nam diễn viên trẻ triển vọng qua đời ở tuổi 27

Theo Variety, người đại diện của Perdomo đã xác nhận cái chết của nam diễn viên người Anh-Mỹ: "Chúng tôi vô cùng đau lòng khi chia sẻ tin tức về sự ra đi đột ngột của Chance Perdomo do một vụ tai nạn mô tô. Nhà chức trách cho biết không có người nào khác liên quan. Đam mê nghệ thuật và khát khao sống của Chance Perdomo được cảm nhận bởi tất cả những người quen biết, và sự ấm áp của anh sẽ tiếp tục được thể hiện trong những người Chance Perdomo yêu thương nhất. Chúng tôi yêu cầu mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình khi họ thương tiếc sự mất mát của người con trai và người anh trai yêu quý của họ".

Nam diễn viên triển vọng chết trẻ ở tuổi 27

Chance Perdomo, nam diễn viên được yêu thích qua các loạt phim truyền hình "Gen V" và "Chilling Adventures of Sabrina", đã qua đời do một tai nạn mô tô ở tuổi 27. Ảnh: BFA.

Đại diện của Sở Cảnh sát Los Angeles hiện chưa xác nhận liệu cái chết của Perdomo có xảy ra ở Los Angeles hay không.

Perdomo được biết đến với các vai Ambrose Spellman trong "Chilling Adventures of Sabrina" của Netflix và Andre Anderson trong loạt phim ăn theo "The Boys" có tên "Gen V".

"Chúng tôi không thể hiểu được điều này. Với những người biết và làm việc với cậu ấy, Chance luôn quyến rũ và vui vẻ, một người trẻ tràn đầy năng lượng, một diễn viên vô cùng tài năng, và hơn hết là một người tử tế, đáng yêu. Phải viết về cậu ấy ở thì quá khứ cũng thật vô lý. Chúng tôi rất tiếc cho gia đình Chance và chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát của người bạn và đồng nghiệp. Hãy ôm những người thân yêu của bạn vào tối nay", nhà sản xuất "Gen V" cho biết trong một tuyên bố chung.

Perdomo sinh ngày 19/10/1996 tại Los Angeles, California. Khi còn nhỏ, anh cùng mẹ chuyển đến Southampton ở hạt Hampshire (Anh) nơi anh theo học tại trường Cộng đồng Redbridge trước khi đến trường Cao đẳng Peter Symonds ở Winchester. Perdomo dự định học Luật, nhưng thay vào đó anh chuyển đến London để theo đuổi diễn xuất. Anh đã hoạt động tại Nhà hát Thanh niên Quốc gia và được đào tạo tại trường Diễn xuất Identity.

Perdomo xuất hiện trong một số chương trình truyền hình và phim ngắn trước khi anh được chọn vào vai chính trong "Chilling Adventures of Sabrina" cùng với sự tham gia của Kiernan Shipka, Ross Lynch và Jaz Sinclair. Anh ấy đã đóng vai Ambrose Spellman trong bốn mùa từ năm 2018 đến năm 2020. Perdomo cũng đóng vai chính Jerome Rogers trong bộ phim truyền hình năm 2018 "Killed by My Debt", bộ phim đã mang về cho anh ấy một đề cử BAFTA cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trong loạt phim Prime Video "Gen V", Perdomo vào vai Andre Anderson, một sinh viên tại Đại học Godolkin, người có khả năng điều khiển từ tính. Việc sản xuất mùa thứ hai đã bị hoãn vô thời hạn sau cái chết của Perdomo.

Về phía điện ảnh, Perdomo từng làm việc trong loạt phim "After", do Josephine Langford và Hero Fiennes Tiffin dẫn dắt. Anh vào vai Landon Gibson trong "After We Fell" (2021), "After Ever Happy" (2022) và "After Everything" (2023).