Sau nhiều tranh cãi xung quanh mối quan hệ tình cảm, cặp đôi diễn viên Han So Hee và Ryu Joon Yeol đã "đường ai nấy đi" chỉ sau 2 tuần kể từ khi tin tức hẹn hò của họ được công khai. Người đại diện của Ryu Joon Yeol xác nhận việc chia tay của cặp đôi: "Đúng là họ đã chia tay. Chúng tôi mong các bạn thông cảm vì chúng tôi không có gì khác để nói ngoài việc xác nhận điều này".

Chuyện tình kéo dài 2 tuần đầy "giông tố" của Han So Hee và Ryu Joon Yeol

Công ty quản lý thừa nhận cặp đôi đã chia tay. Ảnh: All Kpop.

Như đã đưa tin trước đó, Han So Hee và Ryu Joon Yeol được phát hiện cùng nhau ở Hawaii. Sau đó, bạn gái cũ của Ryu Joon Yeol là Hyeri đã chia sẻ một câu chuyện đầy ẩn ý trên Instagram có nội dung: "Thật buồn cười", mà một số người suy đoán là về việc Han So Hee và Ryu Joon Yeol hẹn hò. Cặp đôi nổi tiếng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì cáo buộc các mối quan hệ chồng chéo hoặc "chuyển giao tình yêu" (transit love), điều mà cả hai đều phủ nhận. Han So Hee sau đó đã đăng một bức thư dài trên mạng xã hội càng làm dấy lên tranh cãi, điều này dường như là không có cơ sở vì Ryu Joon Yeol và Hyeri đã chia tay từ lâu trước khi anh và Han So Hee bắt đầu mối quan hệ của họ.

Chuyện tình của cả hai bắt đầu "lên sóng" vào ngày 15/3, nữ diễn viên, ca sĩ, ngôi sao truyền hình và thành viên của nhóm nhạc K-pop Girl's Day là Lee Hyeri bất ngờ đã bỏ theo dõi nam diễn viên Ryu Jun Yeol trên Instagram. Hai người được mệnh danh là "cặp đôi quyền lực" của ngành công nghiệp giải trí, họ yêu nhau kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên trên phim trường của bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng "Reply 1988" vào năm 2017. Tuy nhiên, vào tháng 11/2023, (tức 7 năm sau đó) Ryu Joon Yeol là Hyeri đã "đường ai nấy đi", giữ kín các chi tiết xung quanh cuộc chia tay của họ.

Ngay sau đó, nữ diễn viên của "Nevertheless" Han So Hee lại vướng tin đồn có liên quan đến Ryu Jun Yeol. Những tin đồn này được cho là xuất phát từ kỳ nghỉ chung ở Hawaii và "cuộc khẩu chiến nảy lửa" trên Instagram cùng chuyện chia tay của cặp đôi diễn ra sau đó chỉ 2 tuần.

Han So Hee và Ryu Jun Yeol chính thức chia tay. Ảnh: Soompi.

Tháng 11/ 2023: Lần đầu tiên "chào hỏi" tại một triển lãm

Vào tháng 11/2023, Han So Hee bị phát hiện tham dự triển lãm ảnh của Ryu Jun Yeol có tựa đề "A Wind Runs Through It and Other Stories". Những tin đồn bắt đầu rộ lên rằng, hai người đã bắt đầu hẹn hò ngay sau khi Ryu Jun Yeol kết thúc mối quan hệ 7 năm với nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hyeri. Trong bài đăng trên blog của mình, Han So Hee xác nhận, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau và nói thêm: "Tôi đến đó qua một người bạn làm nhiếp ảnh gia với mục đích xem triển lãm và vì tôi đã nghe tin rằng, tôi và anh ấy có thể sẽ làm một dự án cùng nhau nên đã chào hỏi".

Đầu năm 2024: Khởi đầu của điều gì đó mới mẻ

Nữ diễn viên tiếp tục giải thích rằng, hai người đã nảy sinh tình cảm lãng mạn vào đầu năm 2024. "Tôi nghe nói tin tức về việc họ chia tay được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 11/2023", cô nói, đồng thời bổ sung rằng dựa trên thực tế này, cô đã yêu Ryu Jun Yeol và chọn lựa tiếp tục mối quan hệ.

Han So Hee và bạn trai gặp nhau vào tháng 11/2023. Ảnh: Soompi.

Đầu tháng 3/2024: Đối mặt với sức nóng của những tin đồn ở Hawaii

Theo Korea JoongAng Daily, xuất phát từ một bài đăng bằng tiếng Nhật với tiêu đề "các diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng đang ở cạnh tôi tại hồ bơi khách sạn" với các thẻ được gắn "Reply 1988" và "Nevertheless" đã khiến tin đồn lan nhanh, cho dù bài đăng không có ảnh của hai người và bị xóa sau đó trong ngày. Công ty quản lý của cả hai diễn viên đều không xác nhận thông tin, trong khi thừa nhận họ đang ở Hawaii. "Đúng là Ryu Jun Yeol đang ở Hawaii để làm công việc nhiếp ảnh. Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng thực tế rằng đó là kỳ nghỉ cá nhân của nam diễn viên”, C-JeS Studios nói.

"Họ không hẹn hò", công ty quản lý của Han So Hee khẳng định, đồng thời tiết lộ thêm: "Han So Hee đã đi nghỉ ở Hawaii với những người bạn thân. Vì đây là cuộc sống cá nhân của cô ấy, chúng tôi mong các bạn thông cảm!".

Trong thời gian này, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol là nữ diễn viên kiêm ca sĩ Hyeri, người trước đó vẫn tiếp tục theo dõi anh trên Instagram sau khi họ chia tay, đã quyết định bỏ theo dõi anh. Sau đó, cô ấy đã đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý với nội dung: "Thật buồn cười". Ngay sau đó, Han So Hee dường như đã đáp trả bằng một bài đăng của riêng mình. Khi chia sẻ hình ảnh một con chó cùng một con dao và nói: "Tôi thậm chí không thích những người đã có người yêu. Tôi không để lại khoảng trống cho họ dưới vỏ bọc của tình bạn. Tôi chưa bao giờ tỏ ra quan tâm, hình thành các mối quan hệ, hoặc xâm phạm vào các mối quan hệ của người khác".

Cô ấy tiếp tục đề cập đến chủ đề "Transit love", đề cập đến tình huống một người nảy sinh tình cảm với ai đó khi đã có mối quan hệ. "Tôi thích các chương trình hẹn hò "Transit love", nhưng điều đó không có trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng thấy nó buồn cười". Cô cũng chia sẻ một số hình ảnh từ kỳ nghỉ của mình, bao gồm một hình ảnh cổ tay đeo vòng tay tình bạn.

Ngày 16/3/2024: Chính thức thừa nhận hẹn hò

Vào ngày 16/3, Han So Hee đã đăng một tuyên bố chính thức trên blog cá nhân của mình để gửi đến người hâm mộ, những người mà cô thừa nhận có thể bị tổn thương bởi những tin đồn và những tương tác "nảy lửa" trên Instagram. “Trước hết, đúng là tôi đang yêu diễn viên Ryu Joon Yeol với những cảm xúc tốt đẹp nhưng không phải "Transit love". Sau đó, cô ấy giải thích cách hai người gặp nhau, đồng thời xin lỗi về bài đăng của mình. Cô nói thêm rằng, bản thân không muốn tin đồn ngoại tình lan truyền và vì chúng mà đánh mất "mọi lý trí".

“Tất nhiên sẽ có các bài báo chính thức được xuất bản về việc này, nhưng các bài báo sẽ không đại diện cho tất cả cảm xúc và suy nghĩ của tôi, và tôi xin lỗi vì đã đột ngột đến đây vì phương tiện giao tiếp duy nhất của tôi với người hâm mộ là blog của tôi”, cô nói thêm.

Ngày 30/3, Han So Hee đăng tải hình ảnh Nicole Kidman hoàn tất thủ tục ly hôn thành công Tom Cruise vào năm 2001. Ảnh: IG.

Nữ diễn viên kết thúc bài đăng của mình bằng một lời nhắn gửi đầy hy vọng nhưng cũng vô cùng hối lỗi khi thừa nhận, cô sẽ tự hoàn thiện bản thân. “Tôi chắc chắn rằng mình sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình và cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Tôi xin lỗi và cảm thấy có lỗi, nhưng chính vì điều đó, tôi muốn làm tốt hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát bản thân tham lam của mình và tôi sẽ xuất hiện lại với một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình".

Vài giờ sau, công ty quản lý của Ryu Jun Yeol đã đưa ra một tuyên bố xác nhận tin tức: "Ryu Jun Yeol và Han So Hee đã xác nhận tình cảm tích cực dành cho nhau và đã hẹn hò từ đầu năm nay. Ryu Jun Yeol quen biết Han So Hee sau khi chia tay và gần đây họ đã xác nhận tình cảm của mình dành cho nhau".

Ngày 29/3/2024: Han So Hee liên tiếng, "đá xéo" tình cũ của bạn trai

Trong một bài đăng trên Instagram hiện đã bị xóa, ngôi sao "My Name" đã viết một bài khá dài, đề cập đến những cáo buộc "transit love" nhằm vào cô. "Transit love" là từ mô tả các mối quan hệ tình cảm bắt đầu ngay khi kết thúc mối tình trước kia mà không có khoảng thời gian nghỉ. Ngoài ra, Han So Hee cũng gián tiếp đề cập đến Hyeri và Ryu Jun Yeol.