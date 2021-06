Ngày 4/6, Công an huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ hàng chục đối tượng xăm trổ ngang nhiên vào đập phá nhà dân.

Theo đơn kêu cứu của ông Hùng, khuya ngày 22/5 người thân đang ở trong nhà thì bị một nhóm đối tượng gần 20 người cầm hung khí tấn công, dọa giết. Thời điểm này, trong nhà có 11 người, trong đó có 5 trẻ nhỏ, có trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Một trong những đối tượng này chửi bới, tuyên bố sẽ đập nát nhà ông Hùng. Trong quá trình đập phá thì người phụ nữ áo đen liên tục chửi bới đe dọa, tuyên bố sẽ "xử đẹp" và thách thức thưa kiện chính quyền.

Hàng chục đối tượng xăm trổ ngang nhiên vào đập phá nhà dân ở Cần Giờ.

Sau khi đập phá 30 phút công an địa phương có mặt tại hiện trường thì nhóm côn đồ mới ngưng đập phá. Các đối tượng trên đã phá hủy bức tường dài 23,5m cao 2,5m với kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch và lưới B40; phá hủy tiểu cảnh, dàn cây cảnh.

Hệ thống điện nước ngầm hòn non bộ và một phần hàng rào khung sắt trước cửa nhà. Sau đó các đối tượng trên còn chở cả xi măng cát đá, cọc bê tông, lưới kẽm B40 căng giây với ý đồ chiếm đoạt đất đai.

Ông Hoàng Hùng lo lắng, tính chất côn đồ xem thường pháp luật của nhóm xã hội đen làm tâm lý tinh thần gia đình ông rất bất an, lo lắng an toàn tính mạng nên trình báo công an. Tuy nhiên sau đó, nhóm người này tiếp tục tới khu vực nhà của ông, thể hiện thái độ thách thức chính quyền, tự ý phân giới, cắm mốc trên phần đất của nhà ông Hùng.

Ông Hùng cho biết đất nhà của ông được mua và xây dựng từ cuối năm 2010 với tổng diện tích đất là 500m có giấy chứng nhận QSDĐ số CH 00548 do UBND huyện Cần Giờ cấp ngày 18/5/2010. UBND huyện Cần Giờ cấp giấy phép xây dựng.

Ranh giới lô đất được cắm lúc mua bán và khi xây dựng cũng được địa chính xuống cắm ranh mốc rỏ ràng, tường rào cũng được xây dựng cùng thời điểm với nhà. Hiện trạng nhà cấp 4, tường rào bao quanh khuôn viên đất 20mx23,5m với kết cấu, đá, cột bê tông cốt thép, tường gạch xây cao 1m, trên lưới kẽm B40 cao 1,8m. Không có lý do gì để những người lạ mặt, ngang nhiên vào đập phá de doạ dùng vũ lực để chiếm đất của gia đình.

Đại diện UBND xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ cho biết đã nắm thông tin vụ việc và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc. Phía công an xã cho hay, đã lập hồ sơ chuyển công an huyện Cần Giờ điều tra xử lý.