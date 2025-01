Hàng không bổ sung tàu bay, tăng cường vận chuyển khách từ TP.HCM đi các tỉnh dịp Tết

Việc thiếu hụt tàu bay đang là một trong những thách thức lớn của ngành hàng không. Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn cho biết, tính đến ngày 20/12/2024 tổng số tàu bay hiện là 249 chiếc (220 tàu bay cánh bằng và 29 trực thăng), giảm 12 tàu bay so với năm 2023.



Theo lãnh đạo Cục Hàng không, việc thiếu hụt tàu bay khiến nguồn cung ứng thiết bị tàu bay khó khăn, buộc các hãng hàng không tối ưu hoá thời gian sử dụng tàu bay để đáp ứng nhu cầu vận chuyển làm tăng áp lực cho hệ thống bảo dưỡng, cung ứng vật tư, nguồn nhân lực

Đặc biệt, cao điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân bị kiến tăng cao khiến các hãng phải gấp rút tìm cách bổ sung đội tàu bay, tăng tải phục vụ. Theo đó, Vietnam Airlines cho biết hãng vừa thuê thêm 3 máy bay Airbus A320 trong thời gian từ ngày 13/1 đến 12/2/2025 để Đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Dự báo lượng khách qua đường hàng không trong cao điểm Tết sẽ tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Các máy bay này được bàn giao cho Vietnam Airlines theo hình thức thuê ướt (bao gồm tổ bay), trong đó 2 máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất chiều 10/1 và 1 chiếc sẽ hạ cánh ngày 13/1/2025.

Được biết, các máy bay tăng cường có sức chứa 180 khách, khai thác trên các đường bay giữa TP.HCM và Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Chu Lai. Các máy bay này sẽ đóng góp khoảng 75.000 ghế, tương đương hơn 400 chuyến bay trong dịp Tết năm nay.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết việc thuê máy bay là một phần trong kế hoạch của hãng để cung ứng hơn 2,15 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa, tương đương hơn 11.000 chuyến bay phục vụ người dân về nhà đón Tết và du xuân.

Trước đó, Vietnam Airlines đã tiếp nhận thêm 3 máy bay mới trong tháng 12/2024 bao gồm 2 máy bay Airbus A320neo và 1 máy bay thân rộng Boeing 787-10. Cùng với việc thuê ướt thêm máy bay A320, hãng đã sẵn sàng đội máy bay hơn 100 chiếc để phục vụ hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Các máy bay bổ sung sẽ hạ cánh 2 máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày tới. Ảnh: VNA

Đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết đã đón nhận máy bay thế hệ mới A321neo ACF (Airbus Cabin Flex). Đây là thành viên thứ 111 gia nhập đội máy bay hiện đại của Vietjet. Theo kế hoạch, Vietjet sẽ nhận thêm 3 máy bay mới. Bên cạnh các tàu bay mới nhận, Vietjet cũng cho biết dự kiến sẽ thuê ngắn hạn thêm từ 6 đến 10 máy bay trong dịp Tết nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu đi lại mùa cao điểm của người dân và du khách.

Thực tế, thời gian qua, tình trạng thiếu tàu bay khai thác diễn ra do lệnh triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt Whitney (hiện tại có tổng số 26/53 tàu bay A321NEO đang phải bảo quản dừng bay). Được biết, đội bay của các hãng hàng không Việt Nam giảm khoảng 40-45 chiếc so năm 2023 do việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất và việc tái cơ cấu của Bamboo Airways và Pacific Airlines.