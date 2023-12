Hàng nghìn camera được lắp đặt, đảm bảo an ninh ở huyện ngoại thành Hà Nội

"Mắt thần" giám sát an ninh

Vào khoảng 2 giờ ngày 23/11/2023, Công an huyện Chương Mỹ nhận được tin báo có nhóm thanh niên điều khiển xe máy, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm (tuýp sắt gắn dao nhọn, vỏ chai bia, kiếm) di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện.

Qua trích xuất các camera an ninh, xác định nhóm đối tượng manh động liều lĩnh, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau 2 ngày điều tra, 16 đối tượng sinh năm 2017 đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện khởi tố và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời thu giữ nhiều vật chứng gồm: 1 máy hàn sắt: 9 đạo phóng; 2 thành kiếm: 5 vỏ chai bia, cùng nhiều xe máy của các đối tượng.

Camera giám sát được lắp ngay cổng làng trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Trung tá Lê Thanh Tuấn, Trưởng Công an xã Ngọc Hòa cho biết: Hệ thống camera an ninh là một vũ khí sắc bén, "cánh tay nối dài" giúp lực lượng công an điều tra, phá án nhanh hơn. Đồng thời là những bằng chứng "thép" khiến cho tội phạm phải "tâm phục khẩu phục" thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



"Từ ngày có hệ thống camera giám sát, xã Ngọc Hòa không còn xảy vụ việc trộm cắp, đổ rác bừa bãi… Mới đây, Công an xã và các đơn vị bạn đã trích xuất hình ảnh kịp thời làm rõ 1 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ tai nạn giao thông, 1 vụ cướp giật", Trung tá Lê Thanh Tuấn cho biết.

Người dân cảm thấy an tâm hơn khi có hệ thống camera.

Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, mất an ninh trật tự được phát hiện qua hệ thống camera giám sát cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng Công an huyện Chương Mỹ đánh giá, nhờ có hệ thống camera an ninh, lực lượng công an các cấp trên địa bàn huyện đã tiến hành hàng nghìn lượt trích xuất hình ảnh, dữ liệu phục vụ công tác điều tra và xử lý nhanh các hành vi vi phạm pháp luật.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Chương Mỹ đã xác định, xử lý 15 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ gây rối trật tự, 8 vụ cố ý gây thương tích, 2 chiếm đoạt tài sản và 1 vụ cướp giật…

Tính đến ngày 25/11, toàn bộ 32 xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ đã vận động nhân dân tự nguyện ủng hộ kinh phí lắp đặt 765 camera an ninh, màn hình hiển thị hình ảnh, hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh.

"Mắt thần" khắp nơi, ý thức người dân tăng lên

Với hệ thống "mắt thần" rộng khắp, được lắp đặt tại các thôn, xã, huyện Chương Mỹ đã phát hiện kịp thời và xử phạt nhiều vụ vi phạm pháp luật, giúp đảm bảo an ninh, nâng cao ý thức người dân trên địa bàn ngày một tốt hơn.



Không chỉ vậy, với những thành quả đạt được đã xây dựng và củng cố thêm niềm tin của người dân. Đặc biệt, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Trên các cung đường của huyện Chương Mỹ, camera giám sát được lắp đặt ở nhiều nơi.

Ông Nguyễn Tài Kết, kinh doanh tại thị trấn Chúc Sơn cho hay: "Từ ngày camera an ninh được lắp đặt trên tuyến đường giao thông trọng yếu, tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông ít đi. Thậm chí ngăn chặn kịp thời các vụ xô xát từ sớm, tránh được hậu quả đáng tiết xảy ra".

"Ngay trong xóm tôi thôi cũng đã thấy có nhiều thay đổi, việc có camera an ninh giám sát, nhiều người dân có ý thức chấp hành tốt hơn. Đơn giản như việc đổ rác thải trộm, đổ rác đúng nơi quy định cũng đã có sự thay đổi", một người dân xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) cho biết.

Đầu làng, cuối xóm là những điểm được lắp camera giám sát.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) đã vận động người dân, huy động thêm các nguồn lực xã hội để lắp đặt thêm hệ thống camera theo dõi các đối tượng ra, vào địa bàn.

Đến nay, 7/7 thôn của xã Hoàng Diệu đã lắp đặt được 118 mắt camera tại các tuyến đường chính, trụ sở các cơ quan, trường học, trạm xá.

Không chỉ Hoàng Diệu, 5/5 thôn của xã Ngọc Hòa (huyện Chương Mỹ) đã lắp đặt được 58 camera an ninh. Còn tại xã Trường Yên, toàn bộ 5 thôn của xã đã có 70 camera. Hơn thế, từ khi có hệ thống camera, Công an xã đã phá được 6 vụ trộm cắp, 3 vụ gây rối trật tự, 2 vụ cố ý gây thương tích và 6 vụ tai nạn giao thông…

Công an huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục chỉ đạo và triển khai lắp đặt thêm các "mắt camera" trong thời gian tới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả, lợi ích của hệ thống camera an ninh, từ đó vận động các tổ chức, cơ quan, cá nhân chủ động tự giác lắp đặt camera an ninh để phòng ngừa và bảo vệ tài sản, góp phần trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.