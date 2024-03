Hàng nghìn người đến dự Triển lãm quốc tế về dịch vụ chăm sóc thú cưng lớn nhất Việt Nam

Ngành công nghiệp thú cưng tăng trưởng nhanh



Triển lãm Petfair Vietnam 2024 về chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam được xem là sự kiện chuyên ngành thú cưng đáng chú ý nhất năm nay được tổ chức tại Việt Nam. Sự kiện được đồng tổ chức bởi Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo và triển lãm Minh Vi (VEAS), Công ty TNHH Công nghệ Beyond Bắc Kinh (Trung Quốc), với sự hỗ trợ từ các Hiệp hội trong nước và quốc tế như: Hiệp hội Công nghiệp thú cưng Trung Quốc (CPIA), Hiệp hội Xuất khẩu sản phẩm thú cưng Hàn Quốc (AKPPE), Hiệp hội Trang trại Việt Nam...

Nhiều đại biểu đến tham quan gian hàng trưng bày thức ăn cho thú cưng Truoo Pet Care - một thương hiệu mới của Tập đoàn De Heus (Hà Lan). Ảnh: T.H

Triển lãm năm nay dự kiến thu hút hơn 6.000 lượt khách tham quan thương mại, hơn 200 đơn vị tham gia trưng bày đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, nổi bật trong đó là các gian hàng đến từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Đức, Hoa Kỳ...

Tại Petfair Vietnam 2024, các đơn vị tham gia trưng bày đã giới thiệu hàng ngàn sản phẩm và dịch vụ liên quan đến thú cưng, từ thực phẩm, đồ chơi, thời trang đến dịch vụ y tế và chăm sóc thú cưng. Bên cạnh đó, các gian hàng cũng giới thiệu nhiều loại nguyên liệu, vật tư, máy móc, công nghệ sản xuất sản phẩm thú cưng... Đến triển lãm, khách tham quan còn được giới thiệu các dịch vụ khách sạn cho thú cưng, hóa mỹ phẩm đặc biệt cho thú cưng.

Đại diện một gian hàng cho biết, đây là triển lãm mang tới cho khách tham quan một cái nhìn toàn diện về chuỗi cung ứng các sản phẩm dành cho thú cưng, từ nguyên liệu thô, các kỹ thuật chế biến và sản xuất mới nhất, cho đến các giải pháp đóng gói và sản phẩm cuối cùng.

Triển lãm giới thiệu đa dạng thức ăn chế biến sẵn cho thú cưng, vừa giúp vật nuôi đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, dễ hấp thu trong môi trường khí hậu và điều kiện sống ở Việt Nam, vừa giúp thú cưng lông mượt, ít mùi hôi...

Những năm gần đây, cộng đồng người nuôi thú cưng tại Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng. Trong giai đoạn 2016-2021, ước tính số lượng thú cưng tại Việt Nam đã tăng từ 21 triệu lên 27 triệu con, chủ yếu là chó, mèo, hamster, thỏ. Riêng với chó và mèo, hiện có khoảng 11,8 triệu con, dự kiến năm 2027, con số này sẽ tăng lên 16 triệu con.

Theo TS. Lê Quang Thông - Trưởng khoa Chăn nuôi thú y, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, thú cưng hiện nay được “nhân cách hoá” và được nhiều gia đình coi như một thành viên. Điều đó mở ra hàng loạt cơ hội cho thị trường thuốc thú y, các sản phẩm và dịch vụ thú cưng phát triển mạnh. Trong 5 năm qua, thị trường thuốc thú y luôn tăng trưởng ở mức hai con số. Đáng chú ý, năm 2022, tốc độ tăng trưởng lên tới 38%.

Theo báo cáo do Mordor Intelligence thực hiện, quy mô thị trường thức ăn cho thú cưng Việt Nam ước tính đạt 141,88 triệu USD vào năm 2024 (khoảng 3.500 tỷ đồng) và dự kiến sẽ đạt 222,36 triệu USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 9,40% trong giai đoạn dự báo (2024-2029). Trong đó, chó thống trị thị trường thức ăn cho thú cưng ở Việt Nam do dân số đông hơn và mức tiêu thụ bình quân đầu người cao hơn so với các vật nuôi khác.

Việt Nam được đánh giá là nơi có một trong những ngành công nghiệp thức ăn cho thú cưng phát triển nhanh nhất và sự hiện diện đáng kể của thanh niên và thanh thiếu niên với tư cách là cha mẹ thú cưng cũng là một trong những yếu tố độc đáo thúc đẩy thị trường thức ăn cho thú cưng của đất nước.

Vào năm 2022, thị trường thức ăn cho thú cưng của Việt Nam chiếm 0,4% thị trường thức ăn cho thú cưng ở Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng thị phần của Việt Nam được dự đoán sẽ tăng nhanh hơn trong những năm tới khi người trẻ tuổi trở thành người có thu nhập cao. Điều này dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về các sản phẩm thức ăn vật nuôi chất lượng cao trong nước trong những năm tới.

Triển lãm dự kiến thu hút hơn 6.000 lượt khách tham quan thương mại, hơn 200 đơn vị tham gia trưng bày đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: Q.D

Cũng theo báo cáo của Mordor Intelligence, chó là phân khúc thú cưng chính trên thị trường thức ăn cho thú cưng ở Việt Nam, với thị phần lên tới 76,4 triệu USD vào năm 2022. Tỷ trọng cao hơn của những thú cưng này là do số lượng thú cưng lớn hơn trong số tất cả các thú cưng và mức tiêu thụ thức ăn cho thú cưng tương đối cao hơn. Chó chiếm 45,1% tổng số thú cưng trong nước vào năm 2022, tiếp sau đó là mèo và các động vật khác, chiếm thị phần khoảng 38% và 16,9%.

Tuy nhiên, mèo là phân khúc thú cưng phát triển nhanh nhất trên thị trường, dự kiến sẽ đạt tốc độ CAGR là 10,7% trong giai đoạn dự báo, với thu nhập khả dụng ngày càng tăng của những người nuôi thú cưng thúc đẩy sự chuyển đổi từ thực phẩm tự chế biến sang thực phẩm thương mại.

Tập đoàn De Heus hướng tới trở thành thương hiệu thức ăn thú cưng hàng đầu sản xuất tại Việt Nam, với các sản phẩm thức ăn dành riêng cho chó, mèo ở các lứa tuổi. Ảnh: T.H

Mặc dù thị trường rất rộng mở, song theo các chuyên gia, lâu nay mảng thức ăn cho thú cưng cũng như các sản phẩm và dịch vụ đi kèm chưa được nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất trong nước quan tâm đầu tư, hầu như do các nhãn hàng nước ngoài chiếm lĩnh.